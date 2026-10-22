Illa y Puente afirman que se sigue trabajando en el traspaso de la R1 y mantienen plazos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han afirmado que ambos ejecutivos siguen trabajando en el traspaso de la R1 de Rodalies y han mantenido los plazos previstos para que se cierre antes de que se acabe el año.

Lo han dicho este jueves en rueda de prensa tras reunirse en un encuentro en el que también han participado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el consejero delegado de Rodalies, Òscar Playà; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Puente ha explicado que el momento actual es una "cuestión de flecos procedimentales que hay que implementar", aunque ha dicho que la convocatoria electoral puede trastocar los avances.

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