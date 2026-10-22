Incasòl vende a Llongafollia Logística una parcela en Sant Feliu de Pallerols (Girona)

Imagen virtual del sector - INCASÒL

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha vendido a Llongafollia Logística una parcela de 2,7 hectáreas en el sector Pla de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols (Girona) por 2,2 millones de euros, informa en Govern este jueves en un comunicado.

Llongafollia Logística prevé desarrollar su proyecto en diferentes fases y una parte estará vinculada a actividad logística, mientras que el Incasòl comercializa con esta operación la primera parcela del sector, "lo que permite avanzar en el desarrollo de este nuevo espacio de actividad económica y favorecer la implantación empresarial en el municipio".

En este sector, el Incasòl todavía tiene una parcela disponible con una superficie de 8.483,31 m2 de suelo y una edificabilidad de 9.501,31 m2 de techo.