El índice catalán de igualdad de género mejora y se sitúa en 68,7 puntos en 2025, según Idescat

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El índice de igualdad de género (IIG) de Catalunya en 2025 se sitúa en 68,7 puntos, lo que representa un aumento de 1,5 puntos en relación con 2024, según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que indica que el dato catalán están 5,3 puntos por encima de la media de la Unión Europea, que es 63,4.

El Idescat elabora este índice para Catalunya de acuerdo con la metodología establecida por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y los resultados se presentan en un intervalo que va de 0 a 100, donde 0 significa desigualdad total y 100 igualdad total, informa este jueves en un comunicado.

El IIG se basa en 27 indicadores, estructurados en 6 dimensiones, donde la de salud (84 puntos) es la que presenta un nivel más alto de igualdad de género en 2025, mientras que la del poder (51,4) es la que tiene el valor más bajo; en cuanto a las demás, está la del dinero (77,6), el trabajo (74,1), el tiempo (69,1) y el conocimiento (61,9).

Respecto al año anterior, destaca la mejora en igualdad de las dimensiones del poder (4,7 puntos más) y del dinero (3,9 más) y hay una evolución positiva en la del tiempo (0,3 más); en cambio, en el ámbito del conocimiento ha retrocedido (2,1 menos), en el trabajo (0,2 menos) y en la salud (0,2 menos).

UNIÓN EUROPEA

En cuanto a la comparación con la UE, Catalunya (68,7) obtiene puntuaciones "parecidas" a las de países como Bélgica (68,5) o Finlandia (68,3) y queda por debajo del conjunto de España (70,9) y de los países que encabezan el ranking de la igualdad de género, como Suecia (73,7) y Francia (73,4).

Catalunya registra mejores resultados que la media de la UE en 5 de las 6 dimensiones, especialmente en el poder (10,9 puntos más), en cambio tiene una puntuación más baja que la media de la UE en la dimensión de salud (2,2 menos).

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES

En el trabajo, Catalunya registra 74,1 puntos en igualdad de género en 2025, 0,2 menos que el año anterior, lo que refleja los "elevados niveles de participación laboral de las mujeres catalanas", con un 46,8% de mujeres que trabajan a tiempo completo equivalente y la duración de la vida laboral de las mujeres (35,9 años de media).

En 2025, la dimensión del dinero obtiene 77,6 puntos en igualdad de género y es la segunda que más aumenta respecto al año anterior, en 3,9 puntos; la subdimensión de recursos financieros ha mejorado 1,9 puntos (del 76,1 al 77,9) y la de la situación económica, que incluye los indicadores de población según ingresos de la pareja y pobreza laboral, mejora 5,9 puntos (del 71,3 al 77,2).

La dimensión del conocimiento alcanza 61,9 puntos en igualdad, con un descenso de 2,1 puntos respecto a 2024 --en la población de 30 a 34 años que ha alcanzado estudios superiores, el 60,3% son mujeres y el 56,6% hombres--; aunque se observa "una marcada segregación por género" según el estudio, ya que casi la mitad de mujeres con estudios superiores los han cursado en los campos de la educación, las artes y humanidades y el salud y bienestar.

En cuanto al tiempo, la puntuación (69,1) ha aumentado "ligeramente" con respecto al año anterior, aunque se mantienen diferencias en la participación en los trabajos domésticos no remunerados; y la dimensión del poder, con 51,4 puntos, es la que más aumenta respecto a 2024 (4,7 puntos) tanto en el ámbito político como en el económico y social.

Por último, la salud en 2025 es la dimensión que más se acerca a la igualdad de género (84 puntos), aunque pierde 0,2 puntos respecto al año anterior; y la subdimensión de estado disminuye en casi 4 puntos, por el descenso en la valoración de la salud y de los años de vida en buena salud a los 65 años.