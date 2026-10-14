Un informe del Govern dice que Rodalies ajustó y reforzó el servicio durante el eclipse

Archivo - Corbera d’Ebre durante el eclipse solar total de 2026, a 12 de agosto de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). Este es el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad cruza España de - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un informe validado por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat afirma que Rodalies ajustó y reforzó el servicio el pasado 12 de agosto, día en el que hubo el eclipse total de sol, ha avanzado 'Públic' y han explicado fuentes del Departamento a Europa Press este miércoles.

El documento dice que la previsión no fue correcta y que Rodalies "gestionó una demanda excepcional, dispersa, sin referentes y poco cuantificada".

Por ello, Renfe trabajó en "reforzar la oferta" y la concentró donde se preveía que habría más necesidad, y la adaptó durante todo el día a pesar de que el documento asegura que la infraestructura y los materiales eran limitados.

El informe subraya que se ofreció más capacidad con el objetivo de facilitar un retorno escalonado desde el sur de Catalunya hacia Barcelona.

Asimismo, pide "extraer aprendizajes" de las situaciones que se dieron en las estaciones de Barcelona-Sants y Tarragona, donde hubo aglomeraciones y trenes llenos.