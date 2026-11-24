Archivo - Decenas de personas durante la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026, a 4 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La música popular en Catalunya, macrofestivales incluidos, ha generado en 2025 un 15,2% más de ingresos que en 2024, liderando los ingresos estatales, según el 'Anuario Sgae 2026 de las artes escénicas, musicales y audiovisuals'.

En concreto, la asistencia de público a este tipo de conciertos ha aumentado un 10,6% en el mismo periodo, mientras que respecto a 2019 los asistentes han subido un 42% y la recaudación un 89%, informa la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) en un comunicado de este martes.

Si se excluyen los macrofestivales, la música popular en Catalunya ha registrado en 2025 incrementos del 12,7% tanto en oferta como en asistencia y del 13,4% en recaudación respecto a 2024, y respecto a 2019 estos tres indicadores han aumentado un 55,8%, un 48,8% y un 106,6%, respectivamente.

14,9% DE CONCIERTOS DE ESPAÑA

Catalunya ha concentrado el 14,9% de los conciertos de música popular celebrados en España, el 19,9% de la asistencia y el 22,3% de la recaudación sin incluir macrofestivales.

Al incorporar estos grandes eventos, el territorio catalán ha aglutinado el 17,6% de los espectadores y el 17,9% de los ingresos de taquilla del Estado.

MÁS CONCIERTOS, MÁS PÚBLICO

El anuario se ha presentado este martes en la sede catalana de la Sociedad General de Autores y Editors (Sgae) en un acto en el que han intervenido el director de la Sgae en Catalunya y Baleares y director de Socios, Luis Gómez, y el director general de la Fundación Sgae, Rubén Gutiérrez del Castillo.

Gómez ha destacado que más allá de los grandes festivales, en Catalunya se han programado más conciertos y ha acudido más público: "También vuelve a aumentar el público de las artes escénicas, aunque todavía estamos por debajo de los datos de 2019".

ARTES ESCÉNICAS

En el ámbito de las artes escénicas, Catalunya ha incrementado en 2025 todos sus indicadores respecto al año anterior, con subidas del 5,2% en las representaciones, del 6,9% en la asistencia y del 8,1% en la recaudación.

La oferta escénica ha alcanzado el volumen de 2019, aunque se mantienen descensos respecto a los valores prepandémicos del 22,2% en asistencia y del 16,1% en recaudación.

El teatro ha aglutinado en el territorio catalán el 92,5% de las funciones de artes escénicas, el 83,7% de los espectadores y el 81,2% de la recaudación.

Catalunya ha concentrado en 2025 el 21,4% de las representaciones de artes escénicas de toda España, el 17,5% de los espectadores y el 20,9% de la recaudación, situándose como segunda comunidad tras Madrid.

MÚSICA CLÁSICA

La música clásica en Catalunya ha recuperado en 2025 los niveles de 2019 en oferta y recaudación, aunque la asistencia no ha superado la cifra prepandémica y los tres indicadores han retrocedido ligeramente respecto a 2024.

Los conciertos celebrados en Catalunya han caído un 0,9% en comparación con 2024, pero han superado en un 12,2% los de 2019.

Los asistentes han bajado un 1,8% interanual y se han situado un 7,9% por debajo de 2019, mientras que la recaudación ha descendido un 1,9% respecto al año anterior, quedando un 0,1% por encima de la cifra prepandémica.

Del total de conciertos de música clásica celebrados en España durante 2025, Catalunya ha concentrado el 11,4%, además del 11,7% de la asistencia y el 22,1% de la recaudación, ocupando la cuarta posición estatal por volumen de conciertos y público y la segunda por ingresos.

CINE

En el sector cinematográfico, aunque las sesiones proyectadas en Catalunya han crecido un 2,9% en comparación con 2024, la asistencia ha descendido un 9,5% y los ingresos por venta de entradas han caído un 6,7%.

Respecto a 2019, los descensos en las salas catalanas han alcanzado el 15,6% en sesiones, el 36,5% en entradas vendidas y el 25,7% en recaudación.

La media anual de entradas compradas por habitante en Catalunya se ha situado en 1,47 --diez décimas superior a la media española de 1,37--, tras caer 18 décimas respecto al año anterior.

El precio medio de la entrada de cine en Catalunya ha subido de los 7,15 euros de 2024 a los 7,37 euros en 2025 (22 céntimos más y 49 céntimos por encima de la media estatal), mientras que el gasto medio anual por habitante ha sido de 10,84 euros, 93 céntimos menos que un año antes.

Las tres películas más vistas en Catalunya han coincidido con las del conjunto del Estado ('Lilo & Stich', 'Jurassic World: El renacer' y 'Avatar: Fuego y ceniza'), mientras que en cine de producción estatal la más taquillera ha sido 'Padre no hay más que uno 5', seguida de 'Wolfgang' y 'Sirat'.

RADIO Y TELEVISIÓN

Los consumos tradicionales de televisión y radio en Catalunya han alcanzado en 2025 medias diarias por persona de 143 y 93 minutos, respectivamente.

El consumo televisivo catalán ha descendido en doce minutos respecto a 2024 (marcando su "mínimo histórico" y situándose 19 minutos por debajo de la media estatal), mientras que la escucha de radio se ha mantenido estable y cuatro minutos por encima de la media española.