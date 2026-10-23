Intecat, Marina Tèxtil, Deale y directivos de Grupo Boniquet, Premis Cambra Sabadell (Barcelona)

Las autoridades y los premiados en los Premis Cambra 2026 - CÁMARA DE SABADELL (BARCELONA)

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Sabadell (Barcelona) ha premiado a Intecat, Marina Tèxtil, Deale y directivos de Grupo Boniquet en los Premis Cambra Sabadell 2026, informa en un comunicado este viernes.

Intecat ha recibido el premio al Mérito Empresarial; Marina Tèxtil, a la Empresa Innovadora; Deale, a la Startup, y los directivos de Grupo Boniquet Fernando Campoy y Josep Ramon Vila, a la Trayectoria Personal y Empresarial.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Parlament, Josep Rull; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés.

Sàmper ha puesto en valor la capacidad exportadora de las empresas catalanas y el papel de las cámaras de comercio en el acompañamiento del tejido productivo.

Farrés ha destacado el "buen momento económico" de la ciudad, así como la calidad y la diversidad de su tejido económico.

ALBERICH

El presidente de la corporación, Ramon Alberich, ha reivindicado el potencial industrial y empresarial de Catalunya y ha dicho que se deben abordar los retos sociales "que condicionan el crecimiento económico".

Por ello, ha dicho que las empresas deben invertir en las personas y generar proyectos profesionales capaces de ofrecer oportunidades de futuro.