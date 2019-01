International Trial Watch solicita cinco plazas al Supremo para seguir el juicio del 1-O

Publicado 18/01/2019 13:46:45 CET

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de entidades International Trial Watch (ITW) - Catalan Referendum Case ha presentado una solicitud al Tribunal Supremo para que facilite cinco plazas a observadores que seguirán en la sala el juicio por el proceso soberanista.

En un comunicado, la plataforma ha explicado que sus observadores nacionales e internacionales estudiarán el desarrollo del proceso judicial, realizarán informes finales sobre derechos fundamentales y las garantías procesales en el juicio, y sobre posibles vulneraciones de derecho de reunión y manifestación, expresión y participación política.

La identidad de las personas que acudirán a las sesiones se comunicará al Supremo semanalmente, ya que podrán asistir en nombre de la plataforma diferentes representantes de organismos españoles o internacionales.

La plataforma International Trial Watch (ITW) - Catalan Referendum Case se presentó en diciembre, y se explicó entonces que realizarán un proceso de monitorización nacional e internacional al juicio a los dirigentes soberanistas.

La plataforma está impulsada por la Associació Catalana per a la defensa dels Drets Humans (ACDDH), el Col·lectiu Praga, el Institut de Drets Humans de Catalunya, el International Institute for Nonviolent Action (Novact), el Centre per la Defensa del Drets Humans Irídia y el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH).