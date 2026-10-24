Un interno del centro penitenciario Brians 2 se suicida este sábado por la mañana

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario Brians 2 - Marc Trilla - Europa Press - Archivo
BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un interno del centro penitenciario Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), se ha suicidado este sábado por la mañana, según ha informado el Departamento de Justicia del Govern de la Generalitat en un comunicado.
Un compañero de su celda, ubicada en un módulo ordinario, ha informado a los funcionarios de que el interno no mostraba signos de vida.
Los servicios de emergencia han intervenido pero no han podido salvarle la vida, y los hechos han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes y se han activado los protocolos correspondientes.
La Generalitat no facilitará más datos sobre el interno fallecido ni sobre las circunstancias concretas "por respeto a la persona afectada y a sus familiares, así como para preservar el proceso de investigación".
El Departamento ha destacado que el hombre no tenía actualmente activado el Programa de Prevención de Suicidios (PPS), y ha expresado sus condolencias y apoyo a los familiares y personas próximas al fallecido.