Investigan la muerte de un hombre en el distrito barcelonés de Nou Barris este lunes de madrugada

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre este lunes por la madrugada en el distrito de Nou Barris, en Barcelona.

Sobre las 2.00, la policía recibió el aviso de una agresión cometida presuntamente por un grupo de personas contra un hombre, informan los Mossos en un comunicado.

Allí localizaron una persona herida, que falleció pese a las maniobras de reanimación practicadas por la policía y después por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Barcelona ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de los hechos.

La investigación está bajo secreto de actuaciones.