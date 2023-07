Iron Maiden triunfa en un Palau Sant Jordi lleno en su regreso a Barcelona

Basa su concierto en temas de 'Senjutsu' y el clásico 'Somewhere in time'



BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda británica de heavy metal Iron Maiden ha triunfado este martes con una combinación del presente y pasado de su catálogo en su concierto en un Palau Sant Jordi de Barcelona lleno, en la primera parada de su gira 'The Future Past' por España un año después de su actuación en el Estadi Olímpic de la capital catalana.

Puntuales a las 21 horas, la banda liderada por el vocalista Bruce Dickinson y el bajista Steve Harris ha salido a un escenario, que jugaba en sus pantallas con elementos de la imaginería de los dos álbumes protagonistas de la noche: su más reciente creación, 'Senjutsu', y el clásico 'Somewhere in time', de 1986.

Con elementos futuristas --no en vano la banda sonora de Vangelis para 'Blade Runner' ha sido uno de los temas introductorios, además del ya clásico 'Doctor doctor' de UFO--, el grupo ha comenzado el concierto con 'Caught somewhere in time', primer corte del álbum de 1986 y que ha desatado la euforia entre el público, al que ha seguido 'Stranger in a strange land', con la primera aparición de la mascota Eddie.

Desde ese momento y después de Dickinson saludara al público y dijera que volvían a estar en Barcelona con un 'sold out', ha ido combinando los temas de 'Senjutsu' (como 'The writing on the wall', 'Days of future past', 'The time machine' y 'Death of the celts') con los de 'Somewhere in time', como 'Heaven can wait' y 'Alexander the Great', que han recuperado para esta gira.

Antes de la canción 'Death of the celts', Bruce Dickinson ha asegurado: "Si tenéis lengua, si tenéis cultura, si tenéis tradición, si tenéis familia, nunca podrán deshacerse de vosotros".

CLÁSICOS

Con las guitarras de Dave Murray, Janick Gers y Adrian Smith al frente y la batería de Nicko McBrain también han recuperado temas del amplio catálogo de la banda, con 17 discos a sus espaldas, con clásicos como 'The prisoner', 'Can I play with madness', la celebrada 'Fear of the dark' y 'Iron Maiden', con la que han acabado el set principal.

Bruce Dickinson, demostrando que se mantiene con uno de los 'frontman' con mayor conexión con el público, ha ejercido de guía en el viaje por las diferentes etapas de la banda que ha supuesto el concierto ante un público, en el que se mezclaban antiguas y nuevas generaciones de seguidores de la 'doncella de hierro', que ha respondido a cada uno de sus 'Scream for me Barcelona'.

Para los bises se han reservado la nueva 'Hell on Earth', el himno 'The trooper' y la final 'Wasted years', con la que se han despedido del público barcelonés tras casi dos horas de concierto ante un público entregado, que ha salido del Sant Jordi a ritmo del habitual 'Always look on the bright side of life' de Monty Phyton.

Iron Maiden ha regresado de esta manera a Barcelona tras su concierto hace un año en el Estadi Olímpic, en la primera parada de una gira española que continuará el jueves en el Estadio Enrique Roca de Murcia y el sábado en el BEC de Bilbao y que reunirá entre las tres fechas a unas 60.000 personas, según la promotora Live Madness.