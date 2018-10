Irvine Welsh sobre la Barcelona del 1-O: "Hubo mucho material a la par cómico y dramático"

Publicado 14/09/2018 14:17:35 CET

"Tengo una playlist para cada personaje", explica sobre su método de escritura

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor escocés Irvine Welsh ha asegurado sobre la Barcelona del 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum soberanista: "Hubo mucho material a la par cómico y dramático".

En rueda de prensa este viernes y preguntado por si ambientaría una novela en aquella Barcelona, el novelista ha relatado que visita la ciudad a menudo y que siguió muy atentamente el 1-O y todos los hechos que precedieron a la detención de los líderes catalanes: "Sería un entorno estupendo para mis historias porque surgieron cosas particulares".

Entre estas particularidades, ha enumerado la situación "con la policía, el barco, el Piolín, el puerto, la Guardia Civil que no podía salir y la gente que no quería que la Guardia Civil estuviera allí".

"Hay mucho material a la par cómico y dramático. Estoy convencido de que alguien está escribiendo ya una historia en este entorno y, si no lo está, debería", ha agregado.

De hecho, ha destacado que en su novela, 'Un polvo en condiciones' (Anagrama) --que ha presentado este viernes-- aparece Barcelona, donde el autor detalla que el dinero ha machacado la ciudad y que está colonizada por "folladores con mucha solvencia y poca personalidad".

No obstante, ha avisado que a pesar de esta venta de la ciudad hay un hecho intacto: "Si no te gusta Barcelona eres un absoluto gilipollas, un capullo y una pérdida para la humanidad".

Con esta novela Welsh ha regresado a su Edimburgo natal después de recalar en Miami --con 'La vida sexual de las gemelas siamesas'--, ya que el referéndum por la independencia escocés le pareció un momento "adecuado" para volver a aterrizar en su ciudad.

PERSONAJE RECUPERADO

En la novela, el autor recupera al personaje de Juice Terry Lawson, taxista que había asomado en 'Cola y Porno': "Un personaje es como una herramienta dentro de una caja de herramientas", ha dicho el escritor sobre la elección del protagonista, y ha considerado que de los pequeños personajes también conserva muchas notas y que se encuentran como en una sala de espera.

Welsh ha considerado que esos personajes cuentan la historia por el autor: "Tu tienes que dar rienda suelta a tu subconsciente y entonces las cosas funcionan", ha añadido.

Ha explicado que construye a los personajes a través de la música: "Tengo una playlist para cada personaje. Es la mejor manera de que cobre vida. Me planteo qué escucharía esta persona y la voy escuchando".

Sobre el equilibrio entre sexo y drogas en su novela, ha relatado que cada vez se dan más actitudes obsesivas compulsivas debido al capitalismo, con una publicidad frenética que lleva a un consumo de productos y televisión en el que compite todo: "Vivimos en una especie de zoo disfuncional en el que somos como hámsters que vamos haciendo girar la rueda para que no pare".

NOVELA "EXPLÍCITA"

Preguntado sobre las dosis de sexo y sensualidad, ha considerado que la novela es bastante explícita, con episodios como violaciones, seducciones y sexo necrofílico, aunque ha confesado que tras releer sus páginas, piensa que en algún momento su madre lo va a leer y le entra sensación de pánico, seguida de una euforia, ha bromeado.

Sobre si ha dejado en el tintero alguna escena que no se atreva a plasmar, ha confesado que no, pero ha dicho: "No tiene sentido escribir una escena violenta o de sexo explícito si no encaja 100% con el personaje en función de las tensiones a las que hayas sometido al personaje y las situaciones en las que le hayas puesto".