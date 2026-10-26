Isabel Rodríguez cree que no se es un "buitre" por invertir en vivienda si el lucro es limitado

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado este lunes que no se es un "buitre" por invertir en vivienda ya que dice que el Gobierno está acompañando a los inversores en vivienda que son socialmente sostenibles y que están dispuestos a tener un lucro limitado o incluso a no tener ánimo de lucro.

"Cuando tú, para obtener el mayor rendimiento de una vivienda, estrujas la renta de la persona inquilina gracias a tu fortaleza como inversor, estás atentando contra su derecho. Y eso es lo que tenemos que ordenar para proteger la función social de la vivienda y de la propiedad en nuestro país", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha expresado que "por supuesto" hay que invertir en vivienda y, preguntada por si cree que se ha construido suficiente en España con los socialistas en el Ejecutivo, ha sostenido que se ha agotado todo el esfuerzo que el Gobierno ha podido hacer hasta ahora para construir más.

Ha atacado al PP por su negativa a la Ley del Suelo: "Para construir hacen falta trabajadores. La patronal ha pedido regularizar a personas migrantes para que trabajen en el sector y aprobar una ley del suelo. Ambas propuestas el PP las rechazó".

Sobre el hecho de que Casa 47 no haya construido ninguna vivienda de promoción directa, la ministra ha defendido que hay promociones en marcha, pero que se necesitaba un marco jurídico que permitiera al Gobierno trabajar "con seguridad".

INTERVENCIÓN DEL MERCADO

Ha defendido la intervención del Estado en el mercado de la vivienda "hasta que la gente deje de sufrir por tener un techo" y ha apuntado que intervenir el mercado y topar los precios da estabilidad a las familias y a los inquilinos.

"No se trata de que haya menos pisos en alquiler, sino de que hay menos movilidad del stock. En Catalunya, con la aplicación de la norma se han producido 20.000 contratos más. Y según las declaraciones de la renta, en España hay 400.000 contratos más desde la pandemia. No es que haya menos contratos, es que hay menos viviendas rotando en el mercado", ha dicho.

20% DE PARQUE PÚBLICO

Preguntada por si era demasiado ambicioso su objetivo de llegar al 20% de parque público de vivienda en España, se ha reafirmado en él: "Dependerá de que todos vayamos en la misma dirección. El Ministerio ha identificado 111.000 pisos turísticos ilegales y el Plan Estatal permite a las administraciones comprarlos para destinarlos a alquiler asequible".

Ha apuntado que el Banco de España sitúa en las 900.000 viviendas las destinadas a usos turísticos, de temporada u otros negocios en vez de residencia habitual.