Iván Redondo defiende que "no puede haber un reencuentro total sin el presidente Puigdemont"

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo y el periodista Toni Bolaño en la presentación del libro de Bolaño 'Moncloa: Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve'.

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo y el periodista Toni Bolaño en la presentación del libro de Bolaño 'Moncloa: Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve'. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Augura que se votará una reforma de la Constitución y coincide con Bolaño en criticar al PP

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El exjefe de Gabinete del presidente Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha sostenido este jueves que "no puede haber un reencuentro total sin el presidente Puigdemont, pero tiene que decir con claridad que está en el lado de las soluciones y no en el lado del problema", ha dicho sobre el expresidente de la Generalitat, que reside en Bélgica.

Lo ha asegurado en la presentación del libro del periodista Toni Bolaño 'Moncloa: Iván Redondo. La política o el arte de lo que no se ve' (Península) en la Casa del Libro en Barcelona, en la que Redondo ha asegurado que "el Gobierno de España actual acertará si va hacia el reencuentro total".

Preguntado por la periodista Laura Rosel, que ha conducido el acto, por si la situación de Puigdemont se puso sobre la mesa de Sánchez, ha recalcado que no puede comentarlo --previamente ha resaltado que "el secreto profesional, tanto en la campaña como en el Gobierno, es sagrado"--.

Ha insistido en que apuesta por este reencuentro total y que no sólo cree en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, sino que opina que debería reunirse todas las semanas, y ha asegurado ser "optimista respecto a las personas que se van incorporando para tratar de establecer todos los puentes".

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Redondo, que ha abierto su intervención levantándose de forma "espontánea" para abrazar al primer secretario electo del PSC, Salvador Illa, ha vaticinado que antes de 2030 se votará una reforma de la Constitución --que podrá incluir asuntos como blindar las pensiones y la inviolabilidad del Rey, ha citado--.

"Creo que, más que impugnar el régimen del 78, convocar al poder constituyente del 78 en un momento determinado puede ser muy inteligente" e ilusionante para los jóvenes, a los que no se les puede ofrecer un mejor proyecto que construir su propio país", ha asegurado.

Redondo ve miedo para tomar determinadas decisiones cuando cree que lo que se necesita es audacia --ha dicho que, "si tiene que llegar el pánico, que llegue cuanto antes, para que aparezca la audacia"--, y ha asegurado que tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta segunda y dirigente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, reúnen las cualidades para ser buenos líderes.

"Si la pregunta es si el presidente Sánchez para volver a ser presidente necesita también que Yolanda Díaz crezca, la respuesta es 'sí'. Transitar este camino es muy inteligente", porque apuesta por sumar fuerzas, tras lo que ha asegurado no estar entendiendo lo que está haciendo el líder del PP, Pablo Casado.

Ha avisado de que el bipartidismo ya no existe y que los 'hiperliderazgos' no van a volver --prefiere a un 'líder de líderes'--, y ha planteado: "¿No sería bueno que el líder de la oposición le pudiera ofrecer un pacto al presidente, o al revés?" y optar por no hacer partidismo en determinados asuntos.

TONI BOLAÑO

Bolaño ha dicho que el problema del PP es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere liderar y eso genera nervios a Casado, y ha asegurado que el Gobierno central carece ahora de una figura como la de Redondo: "En estos momentos, el gran problema de Moncloa es 'dónde está Wally".

"No hay 'Wally', deja al presidente sin trinchera, y cuando un presidente se queda sin trinchera, lo pasa mal", ha añadido, y ha asegurado que la clave de Redondo para asesorar desde la independencia política es que no asesora a partidos, sino a personas con las que tiene 'feeling'.

Ha destacado que la ideología la pone el líder, y no el consultor político, y ha coincidido con Redondo con que se debe ser arriesgado en política: "Si haces lo de siempre, consigues lo de siempre. Hay que moverse. ¿O no recordáis el efecto Illa?", ha dicho sobre el hecho de que pasara de ser ministro de Sanidad a candidato a la Generalitat.

Al acto han asistido el conseller de Economía de la Generalitat, Jaume Giró, y el de Interior, Joan Ignasi Elena, así como el expresidente de la Generalitat José Montilla; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Grupo Godó, Javier de Godó; el del Grupo Planeta, José Crehueras, y el exlíder del PP en Barcelona Alberto Fernández, además de Illa, entre otros dirigentes del ámbito político y empresarial.