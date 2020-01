La JEP pide al Parlament que concrete quién debe sustituir a Torra o lo hará "de oficio"

Publicado 23/01/2020 19:39:20 CET

Confirma que Mascarell sustituye a Puigdemont que dejó el acta para ser eurodiputado

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona ha pedido este jueves al secretario general del Parlament, Xavier Muro, que concrete quién debe sustituir al presidente Quim Torra como diputado en el Parlament después de que el Tribunal Supremo haya dictado hacer efectiva la retirada de su acta.

En el acuerdo de la JEP consultado por Europa Press, se recuerda que la misma Junta dejó vacante el 10 de enero la credencial de Torra y emitió una nueva credencial para el siguiente miembro de su lista electoral --JxCat--, Ferran Mascarell, para que lo sustituyera.

Sin embargo, el expresidente Carles Puigdemont el día 7 de enero renunció a su acta de diputado para poder ejercer en el Europarlamento --es incompatible ocupar un escaño en las dos cámaras a la vez--, por lo que el acta de Ferran Mascarell correspondería a la sustitución de Puigdemont y no de Torra.

"Cuando esta Junta emitió la credencial a favor del señor Mascarell en sustitución del señor Joaquim Torra, como consecuencia de declarar su vacante, desconocíamos de la certificación emitida por el Secretari del Parlament, la cual hemos conocido ayer", explica la JEP en referencia a que no tenían conocimiento de que Pugidemont ya había renunciado a su acta.

Ahora que ya tienen conocimiento de ello, entienden que la renuncia de Puigdemont como diputado "despliega efectos jurídicos de sustitución a favor del primero de la lista, que es Ferran Mascarell", es decir, la Junta asume que si Mascarell es el sustituto de Puigdemont no puede serlo de Torra.

Por su parte, Torra había pedido al Supremo como medida cautelar no aplicar el acuerdo de la JEC que pedía sustanciar su inhabilitación a la espera de que el mismo Alto Tribunal se pronunciara en sentencia firme sobre la inhabilitación que había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber mantenido la pancarta del lazo en la Generalitat durante un periodo electoral, pero el Supremo este mismo jueves, ha desestimado la petición de Torra.

DOS DÍAS DE MARGEN

Por eso, la JEP, para poder materializar la vacante de Torra, pide a Muro que "en el plazo de dos días emita certificación de la persona que consta como siguiente de la lista después de Ferran Mascarell".

Cuando un diputado renuncia a su acta o la pierde, le sustituye el siguiente de la lista electoral a no ser que ese diputado renuncie para que el partido sitúe a alguien situado más atrás en la lista, algo que JxCat no ha realizado ni con Puigdemont ni con Torra, especialmente en este último caso porque no reconoce el acuerdo de la JEC.

"Caso de no recibir ninguna respuesta, la emitiremos de oficio, de acuerdo con la lista presentada por la formación política de JxCat en las elecciones del 21 de diciembre del 2017", advierte la Junta, de modo que si JxCat no traslada a Muro su decisión y éste no se lo transmite al órgano electoral, la Junta emitirá una credencial a favor de Maria Senserrich, que es la que correspondería siguiendo el orden de la lista.