J.J.Benítez augura la desaparición de las religiones "fosilizadas" incluido el Catolicismo

Cierra la serie 'Caballo de Troya' y anuncia 'Las guerras de Yahvé' sobre el Antiguo Testamento y los ovnis

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan José Benítez ha augurado que "el futuro de la religiones, sobre todo las que quedan fosilizadas, es la desaparición", y ha incluido el Catolicismo entre las que agonizan.

En una entrevista de Europa Press este lunes al publicar 'Caballo de Troya 12. Belén' (Planeta), ha dicho que las religiones cumplen un papel "sobre todo cuando la Humanidad está perdida", aunque él sigue decepcionado con el Catolicismo y la imagen que da de Jesús de Nazaret.

Cree que el Catolicismo sólo sobreviviría si pone en marcha lo que él considera el verdadero mensaje de Jesús: "No vino a redimir a nadie", sino a demostrar que hay vida después de la muerte, razón por la que resucitó.

Ha definido a la Iglesia Católica como un cúmulo de contradicciones y ha replicado al Papa Francisco sobre su defensa de equiparar la mujer al hombre: "¿Por qué no empiezas tú por tu Vaticano? La mujer no cuenta para nada en el Vaticano, o cuenta muy poco", y ha añadido que eso implica ignorar que Jesús eligió también a un grupo de mujeres para que le siguieran.

Aun así, considera a Francisco más sensato que el resto de papas, y es especialmente crítico con Juan Pablo II, al que tacha de nefasto: "Se metió en política y ayudó, y de qué manera, a terminar con el comunismo".

Benítez cree que los evangelios fueron tergiversados desde el primer momento, una vez muerto Jesús, escribiéndolos "de acuerdo a los intereses de la comunidad en esos momentos", y también considera que el mensaje que dio Jesús no justificaba la creación de la Iglesia.

CABALLO DE TROYA 12

El libro 12 de 'Caballo de Troya' también parte, según él, de la información que le entregó hace casi medio siglo un expiloto militar estadounidense: le dijo cómo fue realmente la vida de Jesús, vista por dos oficiales norteamericanos que convivieron con él tras viajar en una nave a través del tiempo, y describen a un Jesús que contradice la imagen actual.

El nuevo volumen (su libro número 70) son las páginas eliminadas de la parte 9 porque era demasiado larga, dice: este libro explica, entre otras cosas, 6 meses de la vida de Jesús en el año 27, cuando ya predicaba.

Empieza con la huída de Jesús tras una orden del Sanedrín de busca y captura contra él por tachar de corruptos a los sacerdotes durante su segunda visita al Templo: se oculta con sus discípulos en Belén, desde donde el texto explica hechos anteriores, como la matanza de los Inocentes y el viaje de los Reyes Magos, además de razonar por qué Jesús no debió de ser un esenio.

Sobre la posibilidad de llevar la saga al cine o a la televisión, ha dicho que no ha prosperado ninguna negociación, porque exige mucho dinero, dedicación "y sobre todo respetar el espíritu del libro".

VIAJES DE JESÚS ANTES DE PREDICAR

Esta es la última entrega de la saga, porque completa la transcripción de todo lo que recibió, según explica Benítez, pero el autor no descarta publicar 'Rayo negro', con información que procede del segundo piloto de la nave.

Sería un libro sobre viajes de Jesús por el Mediterráneo y Oriente para conocer a la gente antes de su vida pública, pero el escritor se siente sin fuerzas y "muy desamparado" tras la muerte de su mujer, Blanca, (este año ha publicado en Planeta 'En Blanca y negro', sobre su enfermedad y agonía).

'LAS GUERRAS DE YAHVÉ'

El libro que ya entregó hace tiempo a la editorial y que supone que se publicará en 2023 es 'Las guerras de Yahvé', "un estudio comparativo del Antiguo Testamento, los 5 libros de la Torá y el fenómeno ovni actual" (por ejemplo, hace un paralelismo entre la columna de fuego que guiaba al pueblo en su travesía por el desierto y los ovnis que hoy se ven).

Concluye que Yahvé no era Dios, porque "Dios no pasa a cuchillo a 50.000 personas en Jericó, no roba tierras, y la famosa tierra prometida es un robo", y también concluye que el pueblo al que Moisés saca de Egipto no era judío porque el concepto de judío llegó mucho después.

OVNI: EL GRAN HECHO DE LA HISTORIA

Benítez sigue pensando que los ovnis proceden de muchas civilizaciones que no siempre tienen buena intención con los humanos: el 52% de los casos que él ha investigado durante toda su vida constatan "seres que atacan, que matan, sin ninguna justificación".

Para él, el fenómeno ovni acabará siendo "el suceso más importante de la historia del mundo", pero ve muy lejano o casi imposible tomar conciencia de eso, porque, si hubiera un descenso público y masivo de esas civilizaciones, la Humanidad debería revisar absolutamente todo el sistema social, cultural y económico, mientras que al poder terrenal no le conviene, lamenta.

Benítez también ha explicado que no sabe cuándo se publicarán sus memorias (que ya tiene escritas en 4 libros), al margen de la biografía que ha publicado este año Antonio Erazo, 'JJ Benítez, desde el corazón' (Cangrejo Editores).