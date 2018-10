Joan Josep Nuet (CatComú) ve un error que Torra vuelva a someter el referéndum a plazos "no asumibles"

Publicado 02/10/2018 19:07:47 CET

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CatComú en el Parlament Joan Josep Nuet ha criticado este martes el discurso del presidente del Govern, Quim Torra, en el Debate de Política General, y ha tachado de error que quiera volver a someter el ejercicio de autodeterminación a unos plazos "no asumibles".

Torra ha advertido al Gobierno central de que, si no ofrece una propuesta de ejercicio de ese derecho antes de noviembre, retirará su apoyo a Ejecutivo en el Congreso, por lo que Nuet ha replicado en rueda de prensa que no esperaba "una nueva versión del 'Tenemos prisa" que en el pasado ya no prosperó.

"Se ha colocado en una ratonera en el tiempo", y ha recordado que su grupo no teme acompañar a quien sea en la defensa del ejercicio a la autodeterminación, pero no de esta forma.

Nuet ha concretado que lo que exigen para apoyar ese proyecto es "una estrategia seria, ganadora, que permita sumar fuerzas para dialogar con el Estado de forma efectiva y conseguir un calendario real" para ejercer la autodeterminación.

Ha planteado lo que denomina un pacto de claridad, que su grupo presentará el jueves como un punto de las propuestas de resolución que llevará al Debate de Política General: "Un camino para ejecutar el derecho a la autodeterminación".