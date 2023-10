John Irving: "EE.UU. está más dividido y polarizado que en los años de la guerra de Vietnam"

Publica 'El último telesilla' y cree que su país está "retrasado" en políticas sexuales

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor estadounidense John Irving acaba de publicar en España la novela 'El último telesilla' y ha asegurado respecto a la situación en su país: "Estados Unidos está más dividido y polarizado que en los años de la guerra de Vietnam".

En una rueda de prensa telemática, Irving (New Hampshire, 1942) ha lamentado que la división en Estados Unidos es "en tantos ejes que no se pueden ni contar", y ha recordado que no ha sido un país que haya estado completamente unido a lo largo de su historia.

Sin embargo, ha señalado que la polarización actual es "tan extremada y variada como nunca había visto en el pasado", y ha lamentado ser tan ingenuo al pensar que no vería tanta división como en la época de la guerra de Vietnam.

'El último telesilla', publicada en castellano por Tusquets y en catalán por Edicions 62, es la más larga de las novelas escritas por el autor y resigue la vida de Adam en un friso de Estados Unidos desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad, donde tiene cabida la guerra fría, las libertades sexuales, la guerra de Vietnam, la era Reagan o la irrupción de Donald Trump.

Irving ha señalado que las personas que hay detrás de Trump siempre han estado allí, pero esperaban que "llegase un demagogo imbécil y xenófobo para que fuera su portavoz", y ha reprochado que las mujeres sean vistas como una minoría y que las personas trans estén en el punto de mira de los sexualmente intolerantes.

"El odio que existe por las minorías sexuales no es nada nuevo, simplemente se le ha dado una voz para expresarse de nuevo", ha señalado Irving.

El autor ha explicado que ha tardado seis años para componer esta novela en la que el protagonista repasa los recuerdos de su familia 'queer' --él es el único heterosexual--, y ha añadido que no es su libro más reivindicativo a nivel político.

Ha remarcado que Estados Unidos es un país "muy retrasado" en políticas sexuales, por lo que eso hace parecer que él sea más avanzado e inteligente, y se ha declarado como aliado de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI.

ESCRITOR DECIMONÓNICO

Irving ha explicado que sus mayores influencias literarias son escritores decimonónicos como Charles Dickens, Herman Melville y Thomas Hardy, que no han cambiado en el tiempo: "Eran las novelas que quería imitar, no quería imitar a nadie contemporáneo", ha añadido.

Ha admitido que ese tipo de novelas son las que admira más "y siempre será así", por tener una narrativa dirigida por los personajes, y ha admitido estar gratamente sorprendido por haber tenido éxito siguiendo los pasos literarios del siglo XIX.

Preguntado por la escena del beso de la madre al hijo, ha afirmado que quería que el lector se sintiera incómodo y pensara que el personaje "se ha pasado tres pueblos", y ha subrayado que para él la madre es el personaje más interesante de la novela.

Para él, es fundamental crear una pulsión e inquietud creciente en cada novela, cuestión que ha dicho que también es muy decimonónica por la preocupación por el lector, y ha afirmado que le atrae que la novela pueda generar "incomodidad, preocupación y miedo" por los protagonistas.

John Irving ha remarcado que 'El último telesilla' no es una novela de despedida, y ha afirmado que ya tiene escritos 14 capítulos de su siguiente libro, pero ha dicho que sus futuras novelas sí que serán más cortas: "El último telesilla' es la última de un cierto tipo de novela larga, pero no tengo intención de dejar de escribir", ha subrayado el autor de 81 años.