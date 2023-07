Jonas Brothers actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 25 de mayo de 2024

Cartel de la gira mundial 'The Tour: Five Albums. One night' de Jonas Brothers

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Jonas Brothers actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el sábado 25 de mayo dentro de su gira mundial 'The Tour: Five Albums. One Night', en su única parada en España.

'The Tour: Five Albums. One Night' empieza el 12 y 13 de agosto en Nueva York, con las entradas agotadas para ambas fechas, y es la gira "más grande y extensa de la banda hasta la fecha", con 90 actuaciones en 20 países hasta 2024, informa la promotora Live Nation en un comunicado este jueves.

La banda de los hermanos Nick, Joe y Kevin Jonas interpretará éxitos de sus cinco discos en 86 ciudades de todo el mundo, y actuará por primera vez en Polonia, Austria, República Checa, Irlanda del Norte, Noruega, Australia y Nueva Zelanda.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el viernes 4 de agosto a las 10.00 horas en livenation.es y ticketmaster.es, y las personas registradas en livenation.es podrán acceder a la preventa el 3 de agosto a las 10.00.

Tras su paso por Barcelona seguirán por Francia, Italia, Polonia, Austria, República Checa, Alemania, Suiza, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, antes de clausurarla el 20 de junio en Belfast (Irlanda del Norte).