Jordà anima a los agricultores a "enamorar y seducir" a consumidores de Barcelona con su fruta

Publicado 25/04/2019 15:50:06 CET

Insiste en que sería positivo que otras comunidades pagaran arranques de melocotoneros

LLEIDA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà, ha animado este jueves a los agricultores a "enamorar y seducir" a los consumidores de las grandes ciudades con su fruta y a ofrecer una imagen de un sector que cuida la tierra, así como evitar continuos mensajes de queja.

En rueda de prensa en Lleida, donde ha participado en una jornada sobre el plan de la fruta, Jordà ha animado al sector a seducir a los consumidores de las grandes urbes con un relato que les permita comprender que detrás de cada melocotón hay un agricultor que cuida la tierra, y la vez evitar un mensaje pesimista sobre el trabajo diario.

"Cuando una persona de Barcelona saborea un melocotón fantástico, ha de entender que detrás de esa fruta hay un payés que hace su trabaja fantásticamente y que cuida el melocotonero, y con ese melocotón hemos de enamorar y seducir, no tenemos que salir llorando", ha afirmado la consellera.

"Si hace falta, lloremos en casa, nos hemos de desahogar, hagámoslo a puerta cerrada. Cuando salgamos fuera tenemos que explicar que somos los mejores y que nadie hace unos productos mejor que los que hacemos en este país", ha dicho.

Jordà ha insistido en que sería bueno para todo el sector de la fruta de hueso que otras comunidades autónomas hicieran como Catalunya y pagaran ayudas a los agricultores para que arranquen melocotoneros y se comprometan a no plantar en los próximos cuatro años.

"Estaría bien que se sumaran otros territorios, porque nos ayudaría a todos. Si no lo han hecho, puede ser por poca valentía política. Quiero entender que es así, porque el tsunami lo tendrán, o porque no tengan recursos, o no los han sacado de otro sitio", ha afirmado la consellera.

80.000 TONELADAS DE FRUTA DE HUESO

Jordà ha recordado que el plan de arranques de fruta de hueso 2019-2020 tiene como objetivo sacar del mercado 2.000 hectáreas de variedades obsoletas de melocotón, nectarina, paraguayo y platerina.

"La previsión es que esto permita que salgan del mercado 80.000 toneladas de fruta de hueso, volumen que es lo que se dejó de exportar a raíz del veto ruso", ha afirmado la consellera.

Ha recordado que "finalmente el Ministerio se negó y todo el plan se financia con fondos del Govern de la Generalidad", y ha dicho que el Govern aprobó a principios de mes destinar una partida de 4,5 millones de euros a este ámbito.

Se añadirán 3,5 millones en 2020 y dos millones en 2021, para llegar a un total de 10 millones de euros, y el agricultor que se acoja recibirá hasta 5.000 euros por hectárea que arranque, con posibilidad de incluir un máximo de tres hectáreas.

Jordá ha avanzado que su Conselleria ve bien la decisión de Afrucat de aprobar el pago de 50 euros por hectárea de manzana, pera y fruta de hueso para promoción y mejoras, una iniciativa que, para ser aplicada, necesita la aprobación de la administración.

Ha agregado que esta iniciativa es consecuencia de que Catalunya tiene circunscripciones únicas de melocotón, pera y manzana, lo que permite hacer extensivas las normas, y ha avanzado que la Conselleria estudia impulsar la circunscripción de los cítricos.