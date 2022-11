Jordà presentará la estrategia de adaptación al cambio climático en el primer trimestre de 2023

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Acción Climática, Agricultura y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, ha anunciado este martes que la Generalitat presentará la estrategia catalana de adaptación al cambio climático con horizonte 2030 durante el primer trimestre de 2023, tras reivindicar que han movilizado 80 millones de euros en cuatro años para los entes locales en este ámbito.

Lo ha dicho interpelada en el Parlament por el diputado de la CUP Dani Cornellà, que ha criticado que en la COP27 no se hayan alcanzado compromisos para dejar de usar combustibles fósiles, y ha pedido no apostarlo todo al hidrógeno verde, que "aún no está lo suficientemente desarrollado".

La consellera se ha alineado con su diagnóstico sobre la COP27, al admitir que volvió "un poco indignada", pero ha llamado a poner en valor el acuerdo de los países del norte para cubrir daños en los países más pobres y que contaminan menos, y ha advertido de que la cumbre se ha visto condicionada por la geopolítica mundial.

Aún así, ha lamentado que "la cumbre no ha conseguido compromisos muy importantes como reducir más rápidamente las emisiones" o dejar de quemar combustibles fósiles, frente a lo que ha defendido actuar desde las regiones y a escala local.

Sobre la edición del año que viene, que se celebrará en Dubai, Cornellà le ha pedido que no vaya porque considera que es "un engaño a la población mundial" que se haga en este lugar, a lo que la consellera ha respondido que tampoco le parece lo más adecuado celebrarlo en esta ciudad de los Emiratos Árabes.

IMPUESTOS

Según Jordà, están trabajando para hacer efectivo y desplegar el impuesto de las emisiones de gases de efecto invernadero en determinadas actividades de la mano de la Conselleria de Economía, y esperan poderlo presentar en 2023.

También están en disposición de plantear la propuesta del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos, que "será una herramienta imprescindible para mejorar la calidad del aire, sobre todo en el entorno metropolitano".

"Estos impuestos tienen la voluntad de desincentivar ciertas actividades y actitudes que no debe pagar la ciudadanía. Tenemos que ser todos corresponsables. A la vez que dotarán recursos al fondo climático, al fondo de patrimonio natural y el fondo atmosférico", ha explicado.

Sobre el hidrógeno verde, ha asegurado que el Govern está centrado en las energías renovables pero ha recalcado que no descartan nada: "El hidrógeno verde, en ningún caso sustituirá los usos de los combustibles fósiles, pero hay casos en los que podría ser de utilidad".

LEY DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Cornellà también ha reprochado a Jordà no haber desplegado la mayoría de aspectos de la Ley del Cambio Climático, algo que también ha hecho la diputada del PSC-Units Silvia Paneque en otra interpelación sobre esta cuestión.

"Es el desierto de la inacción, de los retrasos y los incumplimientos", ha señalado Paneque, que cree que Catalunya está en la cola en renovables y en otras cuestiones como el ciclo del agua y la sostenibilidad.

Sin embargo, Jordà ha reivindicado el trabajo hecho desde su departamento y el impulso de la Ley "pionera" del Cambio Climático, y ha pedido al resto de grupos que les ayuden.

"Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos puesto las bases de esta transformación y para recuperar el tiempo perdido", ha defendido.