Jordi Pujol ve a Catalunya en una "crisis importante" pero ensalza su capacidad resolutiva

"He hecho cosas bien hechas y otras que no me dejan satisfecho", asegura

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha asegurado que Catalunya "vive un momento de crisis importante", pero ha reivindicado su liderazgo económico y científico, su sector cultural y de universidades y su capacidad de reacción ante problemáticas como la pobreza o la desorientación, ha dicho.

En una entrevista en 'El Suplement' de Catalunya Ràdio recogida este sábado por Europa Press, ha recalcado que pese al "momento de crisis política serio, que afecta a Catalunya y España", Catalunya es resiliente y tiene capacidad de resolver grandes conflictos, en sus palabras.

Para Pujol, los catalanes deben estar orgullosos de la Catalunya actual porque "ha resistido embestidas, hostilidades y enemistades, aún hoy, y la geografía, el mundo y la evolución económica no siempre le han jugado a favor, y no le juegan a favor".

Preguntado por si a él le preocupa el legado que dejará tras su muerte y como será recordado, ha respondido: "He hecho cosas bien hechas y otras que no me dejan satisfecho", y sobre sus hijos, ha dicho que tenerlos fue un acto de optimismo y de fe suyo y de su mujer, Marta Ferrusola.

También ha recordado a la Reina Isabel II de Inglaterra, fallecida el jueves 8 de septiembre a los 96 años, como una monarca que asumió el trono en un momento histórico complejo y "de cierta decadencia" y que se enfrentó a las dificultades con calma, serenidad y elegancia.