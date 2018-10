Jordi Sànchez dice que si es investido trabajará "por la libertad y la democracia"

Actualizado 06/03/2018 14:29:39 CET

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, ha asegurado este martes que si es investido trabajará "por el conjunto de la ciudadanía, por la libertad y la democracia".

En una publicación en su cuenta de Twitter recogida por Europa Press, ha agradecido la confianza por ser propuesto como candidato a la Presidencia y ha reivindicado que quiere presidir la Generalitat "con la dignidad que la sociedad catalana siempre ha mostrado".

"Si el Parlament me elige presidente, que nadie dude que trabajaré por el conjunto de la ciudadanía, por la libertad y la democracia. Y lo haré con la dignidad que la sociedad catalana siempre ha mostrado. ¡Luz en los ojos y fuerza en el brazo!", ha manifestado.

Agraït per la confiança. Si el Parlament m'elegeix president, que ningú dubti que treballaré per al conjunt de la ciutadania, per la llibertat i la democràcia. I ho faré amb la dignitat que la societat catalana sempre ha mostrat. Llum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/cTyP1QbJoK