Jordi Sànchez llama a unirse a la Crida para que el independentismo "vuelva a cooperar"

Publicado 18/01/2019 11:01:06 CET

Dice que la formación busca ser "un gran espacio de confluencia" del soberanismo

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de JxCat en el Parlament y uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, ha llamado este viernes a unirse a la Crida para que el independentismo deje de lado sus diferencias y "vuelva a cooperar".

En una carta a los adheridos a la Crida desde la cárcel de Lledoners, ha afirmado que esta formación se constituirá en un Congreso el 26 de enero y que su voluntad es "ser un gran espacio de confluencia desde donde ayudar a hacer el vuelco" necesario para que el independentismo lidere la agenda política.

Ha lamentado que en los últimos meses la unidad de los partidos independentistas se ha roto, por lo que la Crida pretende hacer mejor las cosas: "El hilo rojo que recosía las costuras de la unidad se ha ido descosiendo en demasiados frentes y momentos importantes".

Sànchez ha responsabilizado de esta falta de unidad a los dirigentes de partidos y entidades soberanistas, pero ha defendido que esas mismas personas son las que tienen que trabajar para recuperarla: "Somos personas concretas las que tenemos a nuestro alcance garantizar la rectificación necesaria para volver a comenzar".

"Solo si cooperamos lo conseguiremos en este combate tan desigual en armas como el que libramos con el Estado español. Cooperar es un verbo conocido para los soberanistas. Sabemos cómo se tiene que conjugar", ya que cree que el 1-O fue posible gracias a la unidad soberanista.

HACER EFECTIVO EL 1-O

El dirigente independentista también ha expresado la necesidad de devolver el liderazgo político al centro del debate y las movilizaciones sociales, y ha avisado al Gobierno central: "No nos seducirán promesas vacías de certeza ni cálculos de oportunidad que obliguen a dejar en el cajón todo lo que hasta ahora hemos avanzado, que es mucho.

Por ello, ha reivindicado que la Crida "tendrá sentido si se convierte en un gran espacio de acción política y cooperación que combine movilización y trabajo institucional", y que apueste por solucionar la situación en Catalunya a través del ejercicio del derecho a la autodeterminación.

"Hacer efectivo el mandato del 1 de octubre: esta es la razón de ser de la Crida, el motivo de nuestra existencia. Así de simple y entendedor. Todos quien compartan esta razón de ser tiene, si quiere, un lugar reservado en la Crida", ha añadido.

JUICIO Y MUNICIPALES

Sànchez ha apuntado que la Crida se constituirá en un contexto marcado por el juicio contra el 1-O, en el que considera que el Estado buscará "cerrar definitivamente" el proceso soberanista.

Además, ha destacado que antes de las sentencias del juicio se celebrarán las elecciones municipales, en las que considera que el independentismo debe ganar: "Estamos obligados a ganar, en Barcelona en particular, si no queremos quedar debilitados en fuerza y presencia institucional", pero no ha aclarado si la Crida se presentará.