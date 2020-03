Jordi Turull sale de la cárcel para trabajar en el despacho de abogados Badia de Terrassa

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, ha salido sobre las 8.10 horas de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), acompañado de su mujer, Blanca Bragulat, y de una de sus hijas para ir a trabajar al despacho Badia de Terrassa (Barcelona).

El dirigente de JxCat, que se encuentra preso y condenado a 12 años de prisión por sedición y malversación, irá a trabajar acogiéndose al artículo 100.2 del régimen penitenciario.

Avui, després de tants dies entre barrots de tantes presons, començo a sortir per treballar. No és ni de bon tros la llibertat. Surto carregat d'infinita gratitud a tantes persones per tant i amb les conviccions i el compromís polític intactes pic.twitter.com/BmIgc4w1nd