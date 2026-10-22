Una jornada analiza la propiedad intelectual como motor competitivo para la innovación en Barcelona

Imagen de la jornada celebrada este jueves en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) - CZFB

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de zonas francas europeas y de los Balcanes, autoridades aduaneras, organismos de protección de la propiedad intelectual y empresas y actores del ecosistema innovador se han reunido este jueves en Barcelona para analizar el papel de la propiedad intelectual como un motor de competitividad en los ecosistemas de innovación.

Lo han hecho en el marco del encuentro regional "De las zonas francas a los ecosistemas de innovación: la propiedad intelectual como motor de la competitividad", organizado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCEDE) en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), informa el consorcio en un comunicado.

El objetivo del encuentro pasa por permitir el intercambio de experiencias entre diferentes zonas francas europeas, destacar el papel de la propiedad intelectual en el impulso de la innovación y transferencia de competencia y promover la colaboración internacional y cooperación regional, a la vez que abordar el papel de las autoridades aduaneras y organismos de control contra las falsificaciones e infracciones de la propiedad intelectual.

El evento, que se celebra hasta el viernes, ha contado con las intervenciones del presidente del Grupo de Trabajo sobre la Lucha contra el Comercio Ilícito de la OCDE, Chris Martin; el subdirector del Área de Cooperación Internacional de la EUIPO, Antonio Berengue, y el director sénior de Proyectos en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, Piotr Stryszowski, entre otros.

Este viernes, la jornada incluirá también una visita a DFactory Barcelona para "conocer de primera mano distintas aplicaciones tecnológicas aplicadas a ámbitos industriales".