Las jornadas de emprendimiento Tech Spirit Barcelona superan los 2.500 registrados

Publicado 20/02/2020 18:39:44 CET

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas de emprendimiento Tech Spirit Barcelona han superado los 2.500 registrados en las primeras 12 horas en las que ha puesto en marcha su página web, han informado los organizadores en un comunicado este jueves.

La iniciativa, impulsada por Barcelona Tech City para suplir el Four Years From Now (4Y4N) --programa paralelo al Mobile World Congress (MWC)--, se celebrará desde el domingo 23 al jueves 27 de febrero.

Están programadas 45 actividades en la Llotja de Mar desde el martes 25 al jueves 27 de febrero, y más de 100 actividades en Barcelona, y están confirmados más de 60 ponentes nacionales e internacionales y un centenar de inversores de capital riesgo.