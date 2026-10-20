José Crespín, nuevo delegado del Gobierno en Catalunya en sustitución de Carlos Prieto

El nuevo delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, junto al hasta ahora delegado, Carlos Prieto - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, será el nuevo delegado del Gobierno en Catalunya en sustitución de de Carlos Prieto, que renunció al cargo con motivo de su incorporación en las listas del PSC al Congreso para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Consejo de Ministros, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha aprobado este martes y el nombramiento será efectivo después de su publicación en el BOE, informan en un comunicado este martes.

Hasta ahora, Crespín ejercía como subdelegado del Gobierno en Lleida, responsabilidad que asumió en julio de 2018.

Nacido en La Rambla (Córdoba) en 1980, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y acumula una trayectoria profesional vinculada a la comunicación y a la gestión pública.

Como nuevo delegado del Gobierno, Crespín asume la responsabilidad de dirigir y coordinar la actividad de los servicios de la Administración General del Estado en Catalunya, así como de reforzar la cooperación institucional con la Generalitat, las administraciones locales y el resto de instituciones y dar continuidad al servicio a la ciudadanía como "ejes de la actuación institucional".

Prieto, que deja el cargo tras casi 4 años como subdelegado del Gobierno en Barcelona y, posteriormente, tres años y medio como delegado del Gobierno en Catalunya, ha agradecido por carta la colaboración y compromiso de los empleados públicos de la Delegación y el trabajo compartido con el resto de instituciones, además de agradecer a Sánchez la "confianza depositada".