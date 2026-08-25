José Marino, nuevo presidente de la sociedad que opta a la gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona)

TARRAGONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de capitalización de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), José Marino García, ha asumido la presidencia de la sociedad que opta a la gigafactoría de IA en Móra la Nova (Tarragona).

Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) de este lunes, la SETT ha asumido la presidencia de la sociedad y se ha nombrado a Marino su representante.

También consta Alfredo Serret como vicepresidente primero del consejo de administración y Daniel Barriuso como vicepresidente segundo, mientras que Ignacio Pereña ha sido nombrado secretario no consejero y Francesc Fajula apoderado.