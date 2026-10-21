Juanjo Aizcorbe vuelve a liderar la lista de Vox al Congreso por Barcelona, seguido de Mejías

Archivo - El líder de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro; el presidente de Vox Barcelona y portavoz en el Parlament, Joan Garriga, y el diputado en el Congreso Juanjo Aizcorbe - VOX - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vuelto a situar al diputado en el Congreso Juanjo Aizcorbe como cabeza de lista por Barcelona para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, seguido de la también diputada Carina Mejías.

Según ha informado el partido este miércoles, el economista y actual gerente nacional de Vox Ignacio Fontcuberta será el número 3, seguido por Rosario Mesas (4), José Antonio Gilabert (5), la diputada en el Parlament y miembro del comité ejecutivo nacional Júlia Calvet (6).

Vox obtuvo en las pasadas elecciones generales, en 2023, dos escaños por Barcelona (los que ocupan actualmente Aizcorbe y Mejías), única provincia catalana en la que consiguió representación.