Junqueras defiende seguir con Junts "cuando dejen de pelearse y se pongan a trabajar para el país"

En el quinto aniversario del 1-O augura que ERC es "quien hará posible" un referéndum efectivo

LA RÀPITA (TARRAGONA), 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este viernes que están dispuestos a seguir acompañados de Junts "cuando dejen de pelearse y se pongan a trabajar para este país", en plena crisis del Govern.

"Aunque no siempre nos quieran acompañar, nosotros no dejaremos de hacerlo nunca y no dejaremos de acogerlos generosamente cuando dejen de pelearse y se pongan a trabajar para este país", ha afirmado en el acto de ERC en La Ràpita (Tarragona) con motivo del quinto aniversario del 1-O, ha

Junqueras ha sostenido que la única manera de fortalecer el independentismo es estar al lado de la población y hacer frente a sus problemas, especialmente en momentos de crisis económica: "Por eso no podemos abandonar las instituciones".

"No las podemos abandonar ni las podemos denigrar ni las podemos arrastrar ni podemos permitir que nadie lo haga porque son herramientas con las que servimos a la gente", ha argumentado.

Ha erigido a ERC como el principal artífice de la organización del 1-O y ha asegurado que los únicos que pueden lograr que haya un referéndum efectivo son los republicanos: "Quien hará posible que votemos en un referéndum que tenga el reconocimiento de la comunidad internacional y que, por lo tanto, permita el reconocimiento de la república catalana y que Catalunya se convierta en un país independiente, sin duda, será gente de ERC".

Asimismo, ha subrayado que solo hay una estrategia para avanzar hacia la independencia, que es la de ERC, porque "nadie es capaz de explicar alguna de diferente", y ha advertido de que, a su juicio, si Junts los ayudara, podrían estar mucho más cerca de ser un estado independiente.

"Ojalá no lo tuviéramos que hacer tan solos. Ojalá fueran muchos los que nos ayudaran. Si nos ayudaran un poco, si de vez en cuando priorizaran a nuestro país, a nuestra nación, a nuestra sociedad y a nuestro pueblo a sus intereses de partido seguro que estaríamos mucho más cerca de la república", ha dicho en alusión velada a Junts.

ROVIRA, VILALTA, SERRET, SIMÓ Y SALVADÓ

En videoconferencia desde Ginebra, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que hace unos días reveló que fue una de las responsables de la organización del referéndum, ha reivindicado las lecciones del 1-O, ha sostenido que uno de los aprendizajes es que el independentismo debe ser útil para ayudar a la ciudadanía y ha defendido que esto debe hacerse desde el Govern: "Tal y como ha hecho esta semana el presidente Aragonès. Estaremos en las buenas y en las maduras".

Rovira, que ha definido el 1-O como un punto de no retorno en la historia de Catalunya, ha apoyado también al jefe del Ejecutivo catalán en su propuesta de impulsar un acuerdo de claridad y ha apostado por volver a una "confrontación democrático" contra el Estado, aunque ha avisado de que por ahora en lugar de hacer un referéndum como en 2017 esta confrontación se debe hacer a través de la mesa de diálogo.

En el acto, que se ha celebrado en uno de los municipios donde hubo cargas policiales el 1-O, han intervenido algunos de los dirigentes de ERC que en ese momento ocupaban cargos institucionales, como la que era consellera de Agricultura Meritxell Serret, el entonces secretario de Hacienda de la Generalitat Lluís Salvadó, y la miembro de la Mesa de la Cámara en esa legislatura Anna Simó, entre otros.

También ha intervenido la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha definido el 1-O como una gran victoria pero ha sostenido que el independentismo debe fortalecerse para repetir un momento como ese y ha apuntado que el acuerdo de claridad que planteó el martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es una "propuesta de país" para conseguir un referéndum.