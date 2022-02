Junqueras pide instituciones europeas "más fuertes" y con menos influencia de los Estados

Comín (Junts) cree que el sistema de gobernanza de la UE "está llegando un poco a su límite"

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido este lunes que las instituciones europeas sean "más fuertes" y que los Estados miembros tengan menos influencia, ya que cree que esto provoca que no se puedan tomar grandes decisiones, que se tomen más lentamente y que los ciudadanos se alejen de la UE.

Lo ha dicho en un debate entre eurodiputados y exeurodiputados del Parlamento Europeo, durante el acto organizado por la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat como clausura del ciclo 'Escolta, Europa', y en el que han participado Junqueras, el eurodiputado de Junts Toni Comín, y los exeurodiputados Joan Colom y Concepció Ferrer.

Junqueras ha sostenido que Europa debería ser más fuerte para tomar grandes decisiones en infraestructuras, ha planteado tener una política fiscal concertada y que los ciudadanos puedan elegir directamente al presidente de la Comisión Europea, y también cree que la UE debería ser "más consciente de su fuerza en el ámbito internacional".

Para él, Europa debería aprovechar el poder de ser el primer mercado consumidor del mundo para influir en la política internacional a través de acuerdos comerciales y ser un factor de democratización en el mundo: "Es un papel que demasiado frecuentemente renuncia a jugar".

Preguntado sobre la oficialidad del catalán en la UE, el líder republicano ha afirmado que la esperanza de que esta cuestión se solucione gracias a las instituciones del Estado "es nula", por lo que ve normal depositar las esperanzas en las instituciones europeas, aunque lo ve difícil porque ve oposición del Estado.

TONI COMÍN

El eurodiputado de Junts y exconseller Toni Comín, desde Bélgica, ha destacado la voluntad que existe para avanzar hacia una Europa más integrada políticamente: "El sistema de gobernanza confederal está llegando un poco a su límite".

Considera que funcionaba correctamente en un contexto de expansionismo monetario, pero que no lo hace ante políticas fiscales expansivas promovidas ante al crisis generada por la pandemia de Covid-19, con medidas como los fondos Next Generation.

JOAN COLOM

El exeurodiputado socialista Joan Colom ha sostenido que el Parlamento Europeo empezó siendo un organismo consultivo y que ha ampliado su relevancia, y ha abogado por que gane poderes impositivos y que parte de los diputados de la Eurocámara se elijan a través de una lista común.

Sobre la oficialidad del catalán en la UE, ha recordado que no está prevista en el Congreso: "Si no resolvemos este problema, ahí tampoco lo resolveremos. No podemos tirar pelotas fuera, lo tenemos que resolver primero en casa".

CONCEPCIÓ FERRER

La que fue eurodiputada por UDC Concepció Ferrer ha sostenido que se puede hacer un balance positivo del recorrido de las instituciones europeas, ya que "los avances han sido muy importantes", pero ha lamentado que no se puede hacer una valoración positiva en el papel de Catalunya en la UE.

Para ello, dentro de un marco de realismo, se debería intentar "conseguir el máximo reconocimiento para Catalunya y su identidad nacional", y ha reclamado a los dirigentes actuales un papel más activo para defender la UE y evitar que los ciudadanos se desinteresen en las instituciones europeas.

MANUEL SZAPIRO

Al empezar el acto se ha emitido un vídeo del director de la Comisión Europea, Manuel Szapiro, en el que ha agradecido a la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, su "implicación personal" para impulsar el debate sobre el futuro de Europa.

También ha reivindicado la necesidad de acercar a los ciudadanos a estos debates para la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), que ha definido como un esfuerzo de democracia participativa, y ha asegurado que "Europa será lo que los europeos" quieran que sea.