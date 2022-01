Junts contrapone "la actitud y las acciones" de Borràs con Juvillà con la que tuvo ERC con Torra

Artadi niega que se haya entrado en una negociación del modelo de financiación

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, ha contrapuesto este lunes "la actitud y las acciones" de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en defensa del escaño del diputado de la CUP y secretario tercero de la Meas, Pau Juvillà, con la que tuvo ERC cuando sucedió lo mismo con el ya expresidente de la Generalitat Quim Torra.

"Borràs ha sido muy clara desde el inicio, y ha expresado el apoyo a Juvillà con palabras que me hago suyas: llegaré hasta donde él quiera llegar. Esto marca un punto de inflexión en relación a situaciones que habíamos tenido antes. El presidente Torra expresó su voluntad de mantener el acta y esto no fue posible", ha apuntado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del partido.

Tras asegurar que Borràs tiene el apoyo del partido y reivindicar su coherencia, ha asegurado que Juvillà ya estaría "inhabilitado y fuera del Parlament" si esto hubiera ocurrido en la pasada legislatura, y esto evidencia, a su juicio, un comportamiento diferente por parte de la presidenta de la Cámara.

"Todo es diferente y las consecuencias también deben ser diferentes", ha recalcado Artadi, que ha añadido que lo ocurrido con Torra generó una jurisprudencia en la que el Tribunal Supremo apodera a la JEC a hacer cosas que, en su opinión, no puede hacer.

COMPROMISO, UNIDAD Y LEALTAD

Así, ha explicado que se está trabajando y buscando mecanismos para mantener la soberanía del Parlament y los derechos de los diputados, más allá del caso Juvillà, y ha pedido "compromiso, unidad y lealtad" al resto de partidos independentistas y a los que estén comprometidos con la democracia en la defensa de todas las consecuencias que pueda tener la defensa de los derechos de los diputados.

"Que el Estado de nuevo se vuelva a saltar la separación de poderes, y haya esta injerencia en quién debe representar a la ciudadanía, es constitutivo de una situación gravísima y compromete la integridad del Parlament", ha alertado.

MODELO DE FINANCIACIÓN

También ha explicado que han invitado al conseller de Economía, Jaume Giró, a participar en la reunión de la Ejecutiva para valorar el documento opinativo que presentó ante el Ministerio de Hacienda, que recoge que aspiran y trabajan "para conseguir una soberanía fiscal plena", pero que mientras no se alcance esa soberanía deben atender a la solicitud de expresar su opinión sobre las propuestas relacionadas con el modelo de financiación impulsadas por el Gobierno.

Según Artadi, Economía recibió en diciembre un documento técnico "muy parcial" en que se trasladaba una reflexión sobre una de las variables del modelo de financiación, el de la población ajustada, pero ha recalcado que no era una propuesta de modificación del modelo de financiación.

"No se ha entrado en una negociación del modelo de financiación. No se ha enviado una propuesta sobre cómo debería ser el modelo de financiación, porque estamos convencidos de que el Gobierno no quiere que haya una modificación del modelo. No tiene el interés ni el coraje de tirarlo adelante", ha sostenido.

Además, ha advertido de que no hay ningún modelo de financiación ni reforma del modelo que termine "con la infrafinanciación de la Generalitat ni con el déficit fiscal que sufre el país".

REFORMA LABORAL

La dirigente de Junts ha reafirmado de nuevo el rechazo del partido a apoyar la reforma laboral porque, además de concretar que no supone una derogación de la del PP, considera que tampoco resuelve cuestiones "como la precariedad, no recupera las competencias en los ERE y no defiende ni preserva el mercado catalán de relaciones laborales".

"Después de que Pedro Sánchez haya logrado pactar los Presupuestos, no tiene voluntad de pactar nada con nadie", ha subrayado Artadi, que también ha lamentado que se esté posponiendo la próxima reunión de la mesa de diálogo, lo que considera que evidencia la falta de interés del Gobierno en buscar una solución al conflicto catalán.