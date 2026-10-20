Junts critica que el Gobierno no apruebe "IVA cero" a autónomos que ganan menos de 85.000 euros

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Eduardo Parra - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona y portavoz del partido en la Cámara en la anterior legislatura, Miriam Nogueras, ha acusado al Gobierno de no aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el "IVA cero" para aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press este martes ha criticado que la "Hacienda española ahoga como nunca" y ha defendido que el Gobierno podría haber dado luz verde a esta propuesta que, dice, se aprobó hacem meses en el Congreso.

"Los autónomos cumplen y el Gobierno español se olvida otra vez", ha lamentado, y ha defendido que Junts ha frenado esta legislatura la subida de las cuotas de autónomos y, añade, han conseguido bajar el impuesto de sociedades y el impuesto a las cooperativas.

"Hemos demostrado que podemos frenar medidas que perjudican a los autónomos. Y cuanta más fuerza tengamos en Madrid, más capacidad tendremos para evitar que los continúen ahogando y para conseguir que, de una vez, se tomen medidas que los ayuden de verdad", ha reivindicado.

Así, ha expuesto que son necesarios menos impuestos, menos burocracia y más protección para los "casi 600.000 autónomos catalenes que cada día levantan la persiana y ayudan a tirar el país adelante".