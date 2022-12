. Junts pide un fondo de 16.000 millones en los PGE para ayudar a pymes y municipios a pagar la luz

Lo defenderán en una enmienda a los PGE en el Senado

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Junts ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Senado que reclama un fondo extraordinario de 16.000 millones de euros para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a los ayuntamientos a pagar la factura de la luz.

Lo han explicado el rueda de prensa este viernes la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras; el senador Josep Lluís Cleries; el diputado de Junts en el Parlament Ramon Tremosa, y la alcaldesa de Begues (Barcelona) y diputada en el Parlament, Mercè Esteve.

Cleries defenderá esta enmienda en el Senado, después de que el Gobierno la rechazara cuando la presentaron en el Congreso porque, según el senador, cambiaba la distribución de ingresos y gastos en los Presupuestos.

Sobre las inversiones de los PGE en Catalunya, ha criticado que "hay algunos que las pactan y están emocionados" pero no explican lo que no llega a Catalunya, y ha avisado de que si no les aceptan la enmienda seguirán reclamando el fondo en proposiciones de ley y mociones.

De estos 16.000 millones, Junts quiere que 10.000 se destinen al tejido productivo y los otros 6.000 a los ayuntamientos, para ayudarles con los incrementos en la factura energética por la inflación y la crisis a raíz de la guerra en Ucrania: "¿Dónde está el Gobierno español ante esta situación?", se ha preguntado Nogueras.

"Con la mano izquierda este Gobierno pone un impuesto a las grandes eléctricas, pero con la mano derecha los compensa", ha añadido, en alusión a los 1.360 millones de euros que el Gobierno inyectó en verano en el sistema energético.

Según la portavoz de Junts en el Congreso, han cifrado el fondo en 16.000 millones tras un cálculo "realista" de los sobrecostes que supone el aumento de la factura en el tejido productivo y en los ayuntamientos --según sus datos, en algunos ayuntamientos alcanza el 300%--.

También ha sostenido que el Gobierno debe ayudar a las pymes en un momento en el que las grandes empresas "morosas españolas del Ibex35" tardan tanto en pagar las facturas que, según ella, terminan abocando a la quiebra a las empresas más pequeñas.

ACELERAR LAS RENOVABLES

Tremosa ha alertado de que la guerra en Ucrania ha puesto fin a "la zona de confort de occidente energéticamente hablando", por lo que deben acelerarse los proyectos de renovables --por ejemplo, ampliando las plantillas que se encargan de su tramitación--.

En ese sentido, ha recordado que el Parlament ha aprobado una moción que insta al Govern a incrementar los recursos humanos en estos proyectos, explorar el "potencial" de la energética pública del Govern para generar y distribuir energía y estudiar el despliegue de las centrales hidrolécticas de bombeo en los 66 pantanos ya construidos de Catalunya.

Además, ha defendido que es el Estado quien debe asumir los costes de las ayudas a pymes y ayuntamientos porque la Generalitat "solo recauda el 5% de los impuestos que pagan los catalanes", por lo que según él tiene poco margen, y ha apuntado que el Estado puede emitir deuda para financiarse.

ALCALDES OBLIGADOS A "HACER FILIGRANAS"

La alcaldesa y diputada Mercè Esteve ha lamentado que los ayuntamientos se ven obligados a "hacer filigranas" para cuadrar las cuentas ante el sobrecoste energético: cuando no logran créditos ni pueden pagarlo con remanente de tesorería, se ven obligados a reformular las partidas, ha dicho.

De hecho, ha explicado que precisamente en Begues tendrán que "priorizar lo urgente y obligatorio" reajustando partidas, y ha pedido al Gobierno ayudar a los municipios para que puedan seguir prestando servicios a la ciudadanía.