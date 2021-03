Junts volverá a abstenerse en la segunda vuelta de la investidura de Aragonès

Artadi confía en que lograrán el acuerdo sin agotar el plazo de dos meses para nuevas elecciones

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La ejecutiva de Junts ha acordado este lunes por unanimidad que su grupo en el Parlament volverá a abstenerse en el segundo debate de investidura del candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

Así lo han explicado fuentes de la formación a Europa Press tras la ejecutiva ampliada que han mantenido este lunes, un día antes de que se celebre el pleno y después de que las negociaciones entre ERC y Junts de este fin de semana no hayan prosperado lo suficiente para cerrar un acuerdo.

En la segunda vuelta, a Aragonès le bastaría la mayoría simple --obtener más votos a favor que en contra-- para ser elegido presidente, pero no tiene garantizada la elección por la falta de acuerdo con Junts.

"Aún no tenemos un acuerdo de legislatura, y esto nos impide dar un paso adelante y dar un voto afirmativo y de confianza. Seguimos estando en este punto de la abstención", ha admitido posteriormente la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, en rueda de prensa.

¿NUEVAS ELECCIONES?

Pese a todo, se ha mostrado convencida de que "en los próximos días" podrán llegar a un acuerdo, y ha dejado claro la voluntad de no agotar los dos meses que empezarán a contar a partir del martes hasta la convocatoria de nuevas elecciones.

"Pedimos paciencia, pero vale la pena hacer este trabajo para tener un acuerdo de legislatura que permita tener un Govern fuerte, estable y que permita salir de la crisis, afrontar emergencias y retos, y dar recorrido a la legislatura del 52% de voto independentista", ha resumido.

TEMAS A CERRAR

Según Artadi, pese a que ERC les pida un gesto de responsabilidad, son conscientes de que Junts no puede apoyar el martes la investidura de Aragonès porque faltan por cerrar elementos fundamentales de la negociación como son "el conjunto de la política 360 grados de la estrategia independentista, el plan de gobierno, la estructura y el reparto".

Después de que Junts pidiera a Aragonès renunciar a la segunda vuelta de la investidura a la esperar de cerrar un acuerdo, Artadi considera que es decisión del candidato republicano acudir al pleno del martes, "pero sería más útil que, en vez de estar 12 horas encerrados en el Parlament, se aprovechara el día para hacer trabajo".

Tras recalcar que la "primera y única" prioridad de Junts es llegar a un acuerdo de legislatura para entrar en el Govern, y no otras opciones, ha asegurado que el comunicado del Consell per la República (CxRep) abriéndose a reformular su gobernanza no ha afectado a la decisión de abstenerse en el pleno.

"El CxRep demuestra que no debe ser ni quiere ser un problema. No debe ser una excusa para este acuerdo de legislatura. Se le ha puesto en el debate, y me parecen oportunas las reflexiones políticas que ha hecho de hacer las reformas que sean necesarias", ha apuntado.

CUARENTENA DE ARTADI Y BATET

Artadi también ha explicado que, junto con el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, no podrán acudir este martes al pleno porque están en cuarentena por haber sido contacto estrecho de una persona que dio positivo por Covid-19.

Tras asegurar que se encuentran bien y que no tiene síntomas, ha concretado que están pendientes de que les hagan el PCR y que es una situación que les afecta a ambos, pero no al resto del grupo parlamentario "porque el contacto se dio tras el pleno del viernes".

Ante su ausencia, han delegado el voto en la portavoz de Junts en el Parlament, Gemma Geis, que será la que hablará en representación del grupo.

