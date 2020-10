JxCat de Barcelona irá a los tribunales si no recibe el expediente sobre calles pacificadas

Artadi sostiene que hay desahucios porque Colau "no está haciendo el trabajo"

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha avisado de que irán a los tribunales si el Gobierno municipal no les entrega los expedientes sobre la pacificación de calles del Eixample con bloques de hormigón, bolardos y otros elementos para delimitar la calzada y ganar espacio para el peatón.

En una entrevista de Betevé este martes recogida por Europa Press, ha urgido al Gobierno de Ada Colau a hacer públicos los estudios sobre la seguridad de esos elementos, que considera "peligrosísimos" para la seguridad de los usuarios de la vía.

También ha lamentado que la concejal de Movilidad, Rosa Alarcón, dijera que "para gustos, colores" cuando se le preguntó qué pensaba de esas medidas de urbanismo táctico, como las ha definido el consistorio.

Ha afirmado textualmente que Alarcón parece más una edil de la oposición que de gobierno, y ha añadido: "Se acababa haciendo siempre lo que decía Janet Sanz y nunca lo que decía la concejal Alarcón".

DESAHUCIOS

Preguntada por los tres desahucios parados este lunes en Meridiana por la unidad municipal antidesahucios, ha dicho que, si al Ayuntamiento le consta que las familias son vulnerables, debe actuar a través de los servicios sociales antes de que el desahucio se ejecute.

Si hay desahucios --ha dicho-- es porque "la alcaldesa Colau no está haciendo el trabajo", a diferencia de lo que ocurre en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y sus alcaldesas, ha defendido.

Ha explicado que el acceso a vivienda pública para colectivos vulnerables depende de la Generalitat y del Ayuntamiento, porque se gestiona a través de un consorcio, aunque ha añadido: "Hemos heredado unas malas políticas de socialistas y de Iniciativa, que se dedicaron a vender todo el suelo municipal".

TERRAZAS Y PEAJE URBANO

También ha criticado el despliegue de la ampliación de las terrazas para dar más espacio a los restauradores tras las restricciones sobre aforo por el coronavirus: "Parece que el negocio que han hecho entre socialistas y 'comuns' es: 'De acuerdo, te dejo terrazas a cambio de que quites coches de aquí".

JxCat defiende que las terrazas "se puedan mantener en acera el máximo posible", aprovechando el espacio que se ha ganado por el descenso del turismo en Barcelona, según ella.

Preguntada sobre el peaje urbano, ha respondido no hay una única herramienta para minimizar el impacto medioambiental del coche y que a la ciudadanía hay que darle soluciones y no castigos: "¿Dónde están Collboni y Colau pidiendo que se resuelva el tema de Rodalies en sus partidos en Madrid?".

En la recuperación del Port Olímpic de Barcelona tras el fin de la concesión al ocio nocturno también ve "promesas de que eso sería la gran revolución" que considera que no se han cumplido.

JXCAT

Sobre si se plantea ser candidata de JxCat a las elecciones, ha sostenido que está centrada en Barcelona y que el partido ahora aborda su despliegue territorial, tras cerrar su congreso fundacional este domingo: "No me puedo postular a unas primarias que no están convocadas".

A partir de ahí hay que aprobar el reglamento de primarias y "acabar de ver qué hace el presidente Puigdemont", algo que ve determinate para acabar de definir qué hacer.