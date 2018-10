JxCat, ERC, CUP y CatECP apoyan a los 9 acusados por altercados en un acto del PP con Montoro

Publicado 29/06/2018 10:53:09 CET

JxCat, ERC, CUP y CatECP han mostrado este viernes su apoyo a los nueve acusados por los altercados en una manifestación en un acto del PP en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) durante la campaña por las elecciones europeas de 2014 en el que estaba el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro porque el juicio contra ellos busca "criminalizar" la disidencia y la protesta política.

Diputados de estas formaciones han acudido la mañana de este viernes a las puertas de la Audiencia de Barcelona donde familiares y simpatizantes de los nueve jóvenes de Vilanova se han concentrado desde el lunes, cuando arrancó el juicio por unos incidentes ocurridos cuando Montoro y la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho trataron de salir en coche tras el mitin.

Este viernes se celebrará la última sesión del juicio, en la que las defensas de los acusados presentarán sus informes, y defenderán, según el abogado David Aranda, que todo ha sido un proceso "político" en el que no se ha individualizado la responsabilidad de cada uno de ellos aportando pruebas concretas.

CRIMINALIZACIÓN

La diputada de JxCat en el Parlament Aurora Madaula ha mostrado su apoyo a los encausados ante la "criminalización y judicialización del independentismo" y ha criticado que los jóvenes están siendo reprimidos precisamente por ser independentistas.

Ha criticado que con este proceso judicial se persiga al independentismo y se judicialice una manifestación, acusando a la Fiscalía de actuar "como brazo político del Estado".

El diputado de CatECP Joan Josep Nuet ha expresado: "Aquí no se están juzgando los hechos, sino una manera de pensar y de ser, y a gente que piensa diferente. En este país se puede pensar diferente y manifestar el pensamiento crítico, y el día que esto no se pueda hacer no seremos una democracia".

Desde las filas de ERC, la diputada Rut Ribas ha criticado la represión que se produce diariamente en Catalunya y ha defendido el derecho a manifestarse y expresar las ideas, lamentando que el juicio es "político".

Para la diputada de la CUP Maria Sirvent los nueve acusados son "ejemplo de dignidad, perseverancia, de lucha" y llevan cuatro años esperando juicio por ejercer el derecho fundamental de protesta y disidencia política.

"Solicitamos la libre absolución de los acusados y sea cual sea la sentencia: los nueve de Vilanova se quedan en casa", ha advertido.

PROTESTA "PLURAL Y LEGÍTIMA"

Desde la plataforma de apoyo de los '9 de Vilanova', Karim Akhib ha explicado que ese 21 de mayo de 2014 en el Espai Posit de Vilanova, durante el acto del PP, hubo una protesta "plural, popular, legítima y sin incidentes", y que el juicio no ha podido aclarar qué hechos concretos les atribuyen a los encausados.

"El único incidente que hubo fue que el coche oficial se saltara los protocolos de seguridad y acometiera contra todo un grupo de gente concentrada, entre los que estaban algunos de los acusados", ha asegurado.

Durante la sesión de este jueves, la Fiscalía y la acusación particular mantuvieron las penas solicitadas: ocho años de cárcel para uno de ellos por desórdenes, atentado a un agente y daños; cuatro años de cárcel para otros cinco, y penas de multa para tres.