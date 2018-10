JxCat exige a Sánchez "que no haga más de Rajoy" llevando al TC la resolución del Rey

Publicado 16/10/2018 18:09:35 CET

Pide que el Gobierno libere a los presos y deje el 'A ver quién los tiene bien puestos'

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no haga más de Rajoy" llevando al Tribunal Constitucional (TC) la resolución aprobada el jueves en el Parlament en la que se reprueba al Rey.

"Que el señor Sánchez recapacite, que no haga más de Rajoy, que no lleve porque sí las decisiones soberanas del Parlament al TC. Esta no es la vía del diálogo", ha advertido en una rueda de prensa.

Ha tachado a la monarquía de "institución caduca y vieja de la que los catalanes no quieren saber nada", por lo que ha preguntado a Sánchez si el Parlament debe expresarse de forma contraria a la que piensa la gente.

"El Gobierno que no tiene mayoría en el Congreso dice que los parlamentos no pueden tener ideas políticas. Si no queremos monarquía ¿cómo lo expresamos? ¿silbando? ¿si la monarquía pidió perdón por disparar una escopeta, por qué no lo hace por esto?", ha ironizado.

Ha asegurado que JxCat no concibe que el TC vaya a pronunciarse en contra de una declaración política de una cámara representantes porque, de lo contrario, sería "atentar contra la libertad de expresión".

A título personal, ha advertido de que, en caso de que "la tumbara, si conviene, se volvería a discutir lo que hiciera falta en torno a la monarquía, y la expresión sería más clara", aunque ha insistido en que no entendería un fallo contra la resolución.

Pujol ha hecho estas declaraciones cuando se cumple un año de la encarcelación del expresidente de la ANC y actual líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, algo que atribuyen a que el 1-O se acabó produciendo una votación pese a que el Gobierno aseguraba que no la habría.

"Exigimos que cambien la idea de 'a ver quién los tiene bien puestos' por el concepto de democracia", y ha añadido que el año de presidio de los dirigentes de las entidades y la reclusión de los dirigentes independentistas es una cuestión de venganza.

Preguntado por el viaje del presidente de la Generalitat, Quim Torra, el miércoles a Ginebra (Suiza), Pujol ha razonado que "todo lo que sea mediación para fortalecer el diálogo hacia la defensa de los derechos políticos de los catalanes bienvenido sea".