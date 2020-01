JxCat pide "más rigor y concreción" en la declaración de la emergencia climática en Barcelona

Publicado 16/01/2020 12:40:03 CET

Artadi avisa: "No se puede ir disparando contra el Puerto y el Aeropuerto con datos falsos"

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha reclamado "más rigor y concreción" en las medidas presentadas por el Gobierno municipal este miércoles en la declaración de la emergencia climática en la ciudad, porque considera que son demasiado genéricas y poco precisas.

En rueda de prensa este jueves, la concejal ha celebrado que se haya declarado la emergencia climática, pero ha dicho que están decepcionados porque no hay nada nuevo: "Queremos pensar que detrás de este plan que no concreta nada, hay cálculos", ha remarcado.

Para Artadi, las medidas presentadas son convencionales, ha señalado que son continuistas con lo que ha hecho el Gobierno de los comunes en los últimos cinco años, y ha criticado que "solo la mitad de las medidas que plantean dependen del Ayuntamiento de Barcelona".

Ha lamentado que la declaración de la emergencia climática haya llegado a Barcelona después de que haya 1.300 declaraciones en todo el mundo, según ella, por lo que ha pedido no ponerse "más medallas de la cuenta", y ha opinado que los objetivos fijados son los mismos que ha fijado la Unión Europea y la Generalitat.

Así, ha explicado que desde su grupo municipal reclamarán que el cálculo de las emisiones y sus reducciones se haga desde un organismo independiente, registrarán una batería de preguntas para el Gobierno local para tener más información, y en el próximo pleno propondrán la creación de una comisión permanente para hacer un seguimiento del plan.

Preguntada por los primeros días de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), Artadi ha valorado que se ha querido publicitar antes de hora, lo que ha generado confusión en la ciudadanía que piensa que la medida no sirve para nada, según ella: "Hasta que no haya las sanciones, no se verá un cambio de comportamiento de la gente".

AEROPUERTO Y PUERTO

La portavoz de JxCat en Barcelona también se ha pronunciado sobre las propuestas del Gobierno de Ada Colau de eliminar los vuelos cortos con alternativas ferroviarias, y avanzar en la electrificación del Puerto y del Aeropuerto, las cuales considera que son una maniobra de distracción: "No se puede ir disparando contra el Puerto y el Aeropuerto con datos falsos".

"Está bien que los servidores públicos seamos ejemplares, pero esto no hará un cambio sustancial en la lucha contra el cambio climático", ha dicho sobre el hecho de que Colau y sus concejales no volarán a menos de mil kilómetros si hay alternativa en tren inferior a siete horas.

Según Artadi, no tiene sentido que la misma semana que se declara la emergencia climática "la medida estrella" sea una que no depende del consistorio, sino del Gobierno del Estado donde gobierna el mismo partido, y ha pedido centrarse en las medidas que se puedan resolver desde el consistorio.