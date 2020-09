JxCat pide que "ningún independentista se aproveche de la represión" si se inhabilita a Torra

Batet avisa de que Aragonès "no hará de presidente" si hay inhabilitación y evita concretar si podrá someterse a una sesión de control

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha llamado este martes a que "ningún independentista se aproveche de la represión" si el Tribunal Supremo (TS) ratifica la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"JxCat no lo hemos hecho durante esta legislatura. Cuando el presidente perdió su acta de diputado, para no aprovecharnos de esta represión, ya no se ocupó esta plaza por otra persona. Es un manera de hacer y un talante que, ante una posible inhabilitación, esperemos que se mantenga", ha reclamado en rueda de prensa en la cámara.

Después de que el Govern haya pedido a los servicios jurídicos un informe para aclarar los mecanismos legales a seguir si hay esta inhabilitación, Batet ha especificado que, en esta situación, el vicepresidente, Pere Aragonès, asumirá algunas competencias pero ha evitado concretar si podrá someterse una sesión de control en el Parlament.

"Si el presidente es inhabilitado, el vicepresidente no hará de presidente. Asumirá algunas responsabilidades", ha recalcado Batet, que ha insistido en que una eventual inhabilitación no restaría capacidad ejecutiva al Govern.

Pese a reiterar que no dan por hecha la inhabilitación, y menos en plena pandemia de coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales, ha explicado que mantienen contactos con partidos y entidades independentistas para consensuar una respuesta unitaria y ha apelado a la discreción para no convertir la negociación "en un debate público y mediático".

Tras expresar el pleno apoyo de JxCat a Torra, ha celebrado que en el Debate de Política General de la semana pasada se rechazaran hasta tres propuestas de solución que pedían la convocatoria de elecciones, y ha reivindicado que su grupo parlamentario son "respetuosos" con los acuerdos de la cámara.

TSJC

También ha explicado que una delegación de JxCat acompañará este miércoles al presidente catalán hasta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde debe declarar de nuevo acusado por un delito de desobediencia por colgar una pancarta que pedía la libertad de los presos independentistas.

"Mañana no solo se juzgará a Torra, se juzgará también la libertad de expresión, y por lo tanto los derechos fundamentales. Se evidencia la decadencia de la democracia española, que se sitúa a años luz de las democracias europeas", ha zanjado.