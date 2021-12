Kawai Strong Washburn aúna mitología hawaiana y realismo social en 'Taurons en temps de salvadors'

Explica la historia de un niño con una conexión ancestral y su familia

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor hawaiano Kawai Strong Washburn presenta una novela que aúna la mitología de sus islas de origen y una historia familiar de realismo social y contraste de culturas en 'Taurons en temps de salvadors' (Periscopi).

En una rueda de prensa telemática, el escritor, residente en Minnesota (Estados Unidos), ha celebrado que con obras como ésta, su primera novela, que ha ganado el PEN/Hemingway 2021 y ha entrado en la lista de recomendaciones del expresidente Barack Obama, "las barreras de las minorías para ser publicadas, que sirvieron a los editores para atrincherarse, se han eliminado, y estas voces tienen una oportunidad".

"La literatura americana es ahora más fuerte y mejor. Estados Unidos es un país de inmigrantes: ¿Qué es si no una historia americana sin intentar construir un sueño en algún otro sitio?", ha reflexionado.

En el libro se repasan 15 años de la historia de la familia Flores desde que su hijo, Noa, empieza a experimentar sucesos fuera de lo normal: un grupo de tiburones le devuelve a sus padres tras caer al mar, en lugar de devorarlo, y desarrolla propiedades curativas.

No obstante, la narración no rehuye las tensiones y envidias que esto provoca en el entorno más cercano, así como las dificultades económicas y de encaje social de una familia de hawaianos autóctonos que siente profundas diferencias con los norteamericanos blancos del continente.

Strong Washburn ha reconocido que quizá no hubiera incidido tanto en el contraste de culturas si él mismo no hubiera abandonado Hawai con 18 años para ir a la universidad: "A medida que escribía, me di cuenta que era importantísimo para mí, que había crecido en las islas, presentar una cultura en contraste y dar protagonismo a la mitología" del lugar, que contempla creencias como que los antepasados vuelven a aparecer en nuestras vidas en forma de animal.

La mitología y la conexión ancestral con la naturaleza, pues, son los elementos que impregnan el libro de realismo mágico porque, en opinión del autor, quizás se debería "volver a las concepciones de hace miles de años sobre el mundo para dar respuesta a preguntas del ahora, sobre sostenibilidad o vivir de forma justa, equitativa y armónica con la naturaleza".

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS

No obstante, Strong Washburn ha apuntado que escribió el libro también como crítica al 'ubercapitalismo' y la desconexión del modelo turístico de este tipo de tradiciones: "La gente va a Hawái para disfrutar tranquilamente de un paraíso, pero esto denota una falta de comprensión de las islas y de lo que implica vivir allí", ha enfatizado.

También ha afirmado que Hawai es "tierra robada a los hawaianos originarios, lo que ha tenido efectos catastróficos sobre las otras generaciones, sobre todo porque en Estados Unidos la propiedad es la clave de la riqueza".

En este sentido, también ha criticado las dificultades que entraña el sistema económico norteamericano para las personas con pocas oportunidades, tildando de "mito y relato perjudicial" la idea del sueño americano de que es posible convertirse en quien se quiera a base de esfuerzo.

Esto es algo que el libro refleja en varias subtramas en las que el lector presencia desahucios, dificultades para pagar las tasas universitarias, sinhogarismo o trabajo precario, con las que el autor quiere hablar de cómo "todo se complica si sumas la raza y el colonialismo".

"Cometer un error en Estados Unidos es catastrófico y no queda muy poco margen para respirar. No hay sistema sanitario", ha expuesto.