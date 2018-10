Kool and The Gang debutará este miércoles en Peralada con un viaje por sus grandes éxitos

Publicado 15/08/2018 4:17:14 CET

La banda Kool and The Gang debutará este miércoles en el Festival Castell de Peralada haciendo un viaje por sus grandes éxitos, en el marco de un concierto que promete convertir en una gran pista de baile el Auditori Parc del Castell.

Se trata de una de las bandas más populares de R&B, soul, funk y disco de la historia, y desde que la formación --liderada por los hermanos Robert y Ronald Bell-- se creara en 1964 en Nueva Jersey han vendido más de 70 millones de discos, han ganado dos premios Grammy, siete American Music Awards, han conseguido 25 éxitos Top Ten de R&B, 9 éxitos en el Top Ten de música pop y 31 discos de oro y platino.

En este concierto está asegurada la presencia de sus grandes éxitos como 'Get Down On it', 'Johana', 'Fresh', 'Take My Heart', 'Summer Madness', 'Cherish', la consagrada 'Celebration' y 'Jungle Boogie', relanzado gracias a su inclusión en la banda sonora de 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.

FESTIVAL EN LA VILLA

El jueves, día antes de la clausura de la 32 edición del certamen, se realizará el Festival en la Villa de Peralada, un acto que es una tradición y con el que se quiere dar gracias a la población por siete semanas en las que los lugareños han hecho sentir el evento como en casa.

En esta ocasión se ha elegido un espectáculo de música barroca, tema central del festival de este año, y la formación Vespres d'Arnadí ofrecerá el concierto Música Acuática y tendrán lugar los Reales Fuegos Artificiales.