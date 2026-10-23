Laura Escanes y Miki Núñez volverán a presentar las campanadas en 3Cat

Miki Núñez y Laura Escanes. - 3CAT

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Laura Escanes y Miki Núñez presentarán por cuarta vez consecutiva las campanadas de 3Cat, informa la corporación en un comunicado de este viernes.

La presentadora de 'La Travessa' y el músico de Terrassa (Barcelona) ofrecerán "un show lleno de música y el buen humor habitual", mientras el Ayuntamiento de Barcelona organizará el espectáculo de bienvenida al 2027 con pirotecnia y música.

Durante el primer minuto de 2026, TV3 fue un "líder destacado" con un 44,4% de audiencia (más de un millón de personas), y la plataforma 3Cat sumó más de 51.000 dispositivos únicos conectados.