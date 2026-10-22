Laura Galve gana el Premio Diana Zaforteza con la novela 'Dime, niña bonita'

La autora Laura Galve - ROCÍO CURIA/PREMIO DIANA ZAFORTEZA

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora, periodista y 'scout' literaria barcelonesa Laura Galve ha ganado el III Premio de Narrativa Diana Zaforteza, dotado con 20.000 euros y destinado a obras inéditas en español de autores menores de 43 años, con su novela de debut 'Dime, niña bonita', una obra que aborda los límites del perdón y reivindica "el no perdón como un espacio de paz".

El jurado, formado por la directora literaria Valerie Miles, los escritores Mariana Enriquez y Santiago Roncagliolo, la directora de Hay Festival Cristina Fuentes, el periodista Nicholas Casey y el editor Joan Tarrida, ha destacado "la potencia emocional" de la historia y la profundidad psicológica de los personajes.

En 'Dime, niña bonita', que publica el 4 de noviembre Galaxia Gutenberg, Manuela descubre a los 15 años que querer a alguien no basta para estar a salvo: su madre se ha ido de casa y ella intenta seguir queriendo a su padre, mientras él cae en una espiral de alcohol y violencia cada vez más peligrosa: la obra explora la ruptura del vínculo entre una hija y su padre y la posibilidad de encontrar una voz propia contra el abandono.

En un encuentro con medios, Galve ha explicado que es una novela de ficción que bebe del vínculo que tuvo con su padre y cómo el alcoholismo atravesó su experiencia y de la necesidad de "dar un lugar a una verdad que había estado asfixiando".

Aunque la planteó de forma autobiográfica, ha asegurado que la ficción la "acercaba más a lo que había vivido", y ha remarcado que decidir no perdonar a alguien es una decisión que todavía incomoda.

FAMILIA COMO "LUGAR HOSTIL"

Galve (Barcelona, 1996) ha asegurado que en la novela la familia es un componente muy importante que ha construido "como un lugar hostil, con abusos", y ha advertido de considerarla como algo sagrado y en la que se está obligado a perdonarlo todo.

La autora ha subrayado que la novela aborda los mitos que se construyen en las familias que no quieren enfrentarse a una realidad que es dolorosa, y ha señalado que antes de escribir este libro le hubiera gustado encontrar una novela que "escupiera" a esta concepción de la familia.

Galve ha dicho que no se ha preguntado si la novela removerá a su familia, pero que "cambiar las cosas no las cambiará", y ha revelado que había presentado en una edición anterior, pero que ahora ha hecho retoques y la volvió a presentar tras dejarla en el cajón un tiempo porque pensó que no era el momento.

'Dime, niña bonita' sucede en el palmarés del Premio de Narrativa Diana Zaforteza a 'Bar Urgel', de Pablo Gallego, ganador de la primera edición, y 'Alimento para tigre', del argentino Matías Gotelli, que se adjudicó la segunda.

En esta edición, a la que han concurrido manuscritos de 29 países, ha habido 7 finalistas de las que el jurado ha destacado su "altísima calidad": José Ardilla (Colombia), Raquel Pons (España), Luís Valencia Yurgaki (Colombia), Maria Folguera (España), Reiniel Pérez Ventura (Cuba), Adalber Salas Hernández (Venezuela) y Guillem Sagués (España).