El lema de campaña de Asens (comuns) será 'Guanyem per Avançar'

Publicado 01/04/2019 12:28:11 CET

Ve a Sánchez como un "camaleón" y le acusa de abrir la posibilidad de otro 155

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ECP a las elecciones generales, Jaume Asens, ha presentado este lunes el lema de la formación para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril: 'Guanyem per avançar'.

"La candidatura que quiere hacer avanzar a Catalunya. La Catalunya que quieren dejar atrás las corrupción, la regresión democrática. Nos presentamos ante los que quieren bloquear Catalunya, ante el tándem del bloque de ERC y JxCat", ha dicho en una rueda de prensa junto a los miembros de su lista Aina Vida, Mar García y Joan Mena.

Asens ha criticado al número dos de la lista de ERC, Gabriel Rufián, por presentar a su partido como alternativa a los impulsores del 155 y ha advertido de que con su actitud "pueden hacer que el tripartito de extrema derecha gobierne".

"No son creíbles. Los que nos han traído a este callejón sin salida no nos van a sacar de él. Los que nos han metido en esta ruleta rusa de las elecciones que nos pueden llevar a cualquier cosa, también al de las pistolas, no será el que nos salve", ha dicho en alusión a JxCat y ERC.

PEDRO SÁNCHEZ

También ha dicho que se presentan ante "el bloqueo del 155 del PSOE y de Cs, que permiten que se vuelva a aplicar", porque consideran que, si tienen la fuerza suficiente, podrán hacer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se decante por la opción del diálogo.

Por eso, ha criticado a Sánchez por volver a esgrimir la posibilidad de aplicar el 155: "No puede ser que nos amenace a los catalanes cuando sabemos el daño que nos ha hecho".

"Es un camaleón político que, depende de quién esté al lado, puede ir hacia un lado o hacia otro. Depende de quién esté, puede darse una reforma en clave democrática y, si no, puede apoyar una agenda de involución social, democrática y territorial", ha concluido.