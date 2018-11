El Liceu acoge un thriller moderno sobre la liberación de la mujer con la exitosa 'Katia Kabanova'

Publicado 05/11/2018 14:25:29 CET

La soprano Patricia Racette protagoniza el reparto que puede "cambiar vidas"

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogerá a partir de este jueves un 'thriller moderno' sobre la liberación de la mujer a través de la exitosa producción de la English National opera (ENO) 'Katia Kabanova', del compositor Leos Janacek, con una puesta en escena a cargo del director de escena norteamericano David Alden.

En la presentación de la ópera, estrenada en 1921 y protagonizada por la soprano norteamericana Patricia Racette, tanto el director como el tenor austríaco Nikolai Schukoff han subrayado que esta pieza tiene el poder de "cambiar vidas" gracias a la fuerza de la historia y de la música, que fluyen de forma trepidante.

La protagonista Katia Kabanova, que interpreta Racette, es víctima de una suegra cruel y es un personaje abocado desde el principio a la tragedia que enlaza con la gran tradición literaria de heroínas protagonistas de novelas de la segunda mitad del siglo XIX, y en los últimos 20 años se ha representado con éxito alrededor del mundo.

La soprano ha celebrado la "categoría suprema, brillante y magnífica" del repertorio, y ha subrayado la capacidad del director musical Josep Pons de sacar los colores a esta composición y llevarla por un camino verdaderamente transportador.

Ha considerado la liberación de la mujer "una cuestión amplísima sobre la que queda mucho por hacer", y ha dicho estar un poco cansada de representar a mujeres poco complejas a las que solo se las juzga por su rol respecto a los hombres, por lo que ha celebrado que esta pieza lo tenga en cuenta.

"¿Cuánto tiempo más vamos a tener que contar estas historias, cuántos años más, cuántas generaciones continuarán viendo este? Es bueno para el universo explicar este tipo de relatos una y otra vez", ha defendido el director.

Alden se ha referido a la ópera como "la más apasionada y romántica" del compositor checo, y ha observado que la pieza contiene la belleza y tragedia de Giacomo Puccini y la rabia de Ludwig Van Beethoven.

ALTERNATIVA A UN FILME DE HOLLYWOOD

"Mucha gente va al cine para ver una bonita película y emocionarse, la primera vez que escuché a Patricia cantar su monólogo, me emocioné tanto que me caían las lágrimas. No me pasa muy a menudo", ha resaltado el tenor austriaco, que ha visto en esta propuesta una alternativa a un filme de Hollywood.

Según el director de escena, la ópera podría ser una obra de teatro o una película, por su intensidad visual y ritmo narrativo que acontece sin intervalos ni descansos: "Existe un texto, pero presentado de forma extrema y apasionada porque la música también lo es".

"TEATRO RAPSÓDICO"

Como director musical, Pons ha definido la obra como un "teatro rapsódico" en que las voces conversan y la música llena los vacíos que dejan los cantantes, lo que aporta una frescura importante, ha destacado.

Se ha mostrado feliz de trabajar con esta producción internacional y de la mano de David Alden, del que ha resaltado que "poca gente en el mundo conoce tanto esta música como él", que es capaz de cantar de memoria.

La ópera, estrenada en 2010 y considerada uno de los títulos más sórdidos de Janacek, se inspira en 'La tormenta' del dramaturgo ruso Aleksandr Ostroviski (1823-1886), y se representará este jueves, el domingo, el 15, el 18, el 20 y el 22 de noviembre.