Little Creative Factory y Antonio Miró, premios 080 a la Mejor Colección

Publicado 07/02/2019 22:41:55 CET

El Seat 080 al Diseño Emergente recae en Mans Concept Menswear, y el Modacc, en Lebor Gabala

BARCELONA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La firma Little Creative Factory, con su propuesta 'The Makers', y Antonio Miró, con 'Rock', han sido distinguidas 'ex aequo' con el Premio Nacional 080 a la Mejor Colección de la 080 Barcelona Fashion, que ha clausurado este jueves su XXIII edición, celebrada en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona.

La colección 'Road to Goa', del diseñador Jaime Álvarez de la firma Mans Concept Menswear, ha sido galardonada con el Premio Nacional Seat 080 al Diseño Emergente, mientras que el premio Modacc para Marcas Internacionales ha recaído en Lebor Gabala, por la colección 'Casual Friday', ha informado la Conselleria de Empresa y Conocimiento de la Generalitat este jueves en un comunicado.

La consellera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, ha presido la clausura y la entrega de premios, y ha retirado el compromiso de la Generalitat con el sector: "Estamos a vuestro lado. Uno de los retos es poner en común la creatividad y el talento con la industria".

Al recibir el galardón al Diseño Emergente, Álvarez ha asegurado que no se esperaba ganar por tercera vez, mientras que Cristina Fernández (Little Creativa Factory) ha dicho que los sueños pueden hacerse realidad, y el director creativo de Antonio Miró, Albert Villagrasa, y la diseñadora y directora de Lebor Gabala, Maite Muñoz, han agradecido el premio.

A la clausura han asistido diseñadores y profesionales del sector, y también el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer; la directora general de Comercio y directora del Consorcio de Artesanía y Moda (CCAM), Muntsa Vilalta, y la responsable del área de Moda y mánager de proyecto de la 080, Marta Coca.

El Premio Nacional Seat 080 al Diseño Emergente está dotado con 15.000 euros, y su ganador presentará su próxima colección en la siguiente edición de la 080, y una muestra de su colección formará parte del fondo del Museu Tèxtil i de la Indumentària de Catalunya.

Por su lado, el Premio Nacional de la Generalitat a la Mejor Colección consiste en la participación directa a la edición de verano de la 080, mientras que el Modacc a la Mejor Colección de Marcas Internacionales implica la participación directa en la pasarela y un premio de 10.000 euros en servicios del clúster.

Los ganadores han sido escogidos de acuerdo a criterios de diseño, creatividad, calidad y potencial comercial de la colección, por un jurado formado por los expertos Pilar Pasamontes, Beñat Yanci, Manuel Outumuro, Francesca Tur Serra y Huma Humayun.