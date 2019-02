Little Steven & The Disciples of Soul actuarán en Barcelona el 17 de junio

Publicado 26/02/2019 14:40:29 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rock de Little Steven & The Disciples of Soul volverá a recalar en Barcelona este verano, con un concierto en la sala Apolo de Barcelona el 17 de junio en su gira 'Summer of Sorcery Tour 2019', ha anunciado este martes en un comunicado Doctor Music.

Al frente de la formación se encuentra el músico, intérprete, compositor y productor Steven Van Zandt, conocido por ser guitarrista y uno de los fundadores de la banda de Bruce Springsteen The E Street Band, y coproductor en los álbumes 'The River' y 'Born in the USA'.

El músico, cuyas canciones han interpretado artistas como Pearl Jam, Jimmy Cliff, Nancy Sinatra, Jackson Browne, Damian Marley y Margo Price, lanzó en 2017 su último álbum, 'Soulfire', que recuperaba sus raíces Rhythm and Blues y que presentó en su primera gira en solitario tras 20 años.