Lluís Puig (Junts) afirma que "ha llegado el momento" de volver a Catalunya 9 años después del 1-O

Archivo - El exconseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo
BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha afirmado este miércoles que "ha llegado el momento" de volver a Catalunya 9 años después del 1-O.
"Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa (Barcelona), la 'terreta' donde nací y viví hasta hace 9 años. Y mañana hacia el Parlament, de donde me fui el 27 de octubre de 2017", ha dicho en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Lo hace después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.