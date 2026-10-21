Lluís Puig (Junts) en su regreso a Catalunya: "Seguimos queriendo la libertad del pueblo catalán"

Puig durante su discurso en Terrassa (Barcelona) este miércoles. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

Asiste a los 'Cants per la llibertat' y agradece el apoyo recibido los últimos 9 años

TERRASSA (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El exconseller de Cultura de la Generalitat Lluís Puig (Junts) ha defendido la independencia de Catalunya a su llegada este miércoles por la tarde a su ciudad, Terrassa (Barcelona), por primera vez en 9 años tras el 1-O: "Seguimos firmes, seguimos resilientes y seguimos queriendo la libertad del pueblo catalán".

Puig ha asistido a las 19.30 horas a los 'Cants per la llibertat', una protesta continuada que se celebra a diario ante el consistorio de Terrassa desde noviembre de 2017 para pedir el "fin de la represión", según explican en su página web.

El también diputado de Junts en el Parlament ha estado acompañado por dirigentes del partido como el secretario general, Jordi Turull, y los vicepresidentes Miriam Nogueras, Antoni Castellà, Mònica Sales y Josep Rius y el portavoz en el Parlament Salvador Vergés.

APOYO DE SUS CONCIUDADANOS

En su intervención, Puig ha agradecido, visiblemente emocionado, el apoyo de sus conciudadanos durante todo este tiempo y el de sus compañeros de Junts por no dejarlo solo "nunca".

Ha criticado a la justicia y al Estado español por "querer hacer política sin presentarse a las urnas", y ha asegurado que el poder judicial ha perdido 9 años en comenzar a hacer lo que tendrían que haber hecho el 27 de octubre de 2017, según él.

HOMENAJE

Durante el acto, los asistentes han cantado los 'Indignats' y los 'Segadors', y también se ha realizado un baile popular en homenaje a Puig y a los líderes del 1-O.

A Puig también le han el exconseller de Interior Joaquim Forn; el líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí; la diputada en el Congreso, Pilar Calvo, y el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, entre otros.

Rull recibirá este jueves a Puig en la Cámara catalana y le dará la bienvenida y la palabra en el pleno, tras 9 años viviendo fuera.

Este homenaje llega después de que el juez Pablo Llarena levantara de manera definitiva la orden de detención contra él; el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y el también exconseller y eurodiputado electo de Junts Toni Comín.